Apple spustil velkou čistku App Storu, cílem jsou podvodné aplikace

Apple odstranil několik vykořisťovatelských aplikací pro půjčování v Indii, které používaly neetické strategie pro vybírání peněz, například vyhrožovaly zasíláním deepfake aktů kontaktům dlužníků. Během minulého týdne Apple ze svého obchodu odstranil několik aplikací, včetně Pocket Kash, White Kash, Golden Kash a OK Rupee. Tyto aplikace si získaly poměrně značnou popularitu mezi indickými spotřebiteli a dokonce si zajistily pozice v první dvacítce kategorie financí v App Store.

Četné uživatelské recenze však odhalily, že tyto aplikace zaváděly nadměrné a nesmyslné poplatky, což mezi uživateli nakonec vyvolalo všeobecnou nespokojenost. Na základě dotazu serveru TechCrunch společnost Apple okamžitě zahájila proces odstraňování mnoha těchto aplikací. Kromě vysokých poplatků se věřitelé uchylovali k neetickým metodám, aby donutili dlužníky ke splácení. Jedna z dotčených osob například uvedla, že White Kash získal přístup k jejímu seznamu kontaktů a vyhrožoval, že jim pošle nahé fotografie s jejím upraveným obličejem.

Wtf is this, a personal loan app called Kash is threatening to send morphed nude photos of their customer to her entire contact list?! pic.twitter.com/5LcsukVgef

— Sandhya Ramesh (@sandygrains) July 3, 2023