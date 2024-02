iPhony se v Evropě prodávaly opět více než Samsungy

Apple si může gratulovat. iPhony 15 (Pro) totiž evidentně zabodoval v Evropě natolik, že i díky nim po téměř dvou letech překonal v posledním čtvrtletí loňska konkurenční Samsung a stal se tak největším prodejcem smartphonů na tomto kontinentu.

Podle dat analytické společnosti Canalys se prodeje smartphonů z dílny Samsungu ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku propadly meziročně o 12 %, přičemž celkový trh se smartphony propadl o 3 %. Applu se však tento propad netýkal, ba právě naopak. Zejména díky iPhonům 15 (Pro) totiž vybojoval v posledním čtvrtletí roku 2023 jednoprocentní růst a Samsung tedy prodejně přeskočil. Ve vánočním čtvrtletí se mu podařilo prodat konkrétně na 12,4 milionů smartphonů, zatímco Samsungu dokázal prodat jen zhruba 10,8 milionů smartphonů.

Nejsou to však jen velmi zajímavá data ohledně prodejů Applu a Samsungu, která průzkum Canalys přinesl. Ukázal totiž například i to, že zájem o prémiové smartphony s cenovkou 800 dolarů a vyšší nebyl v Evropě nikdy vyšší a to i přesto, že ekonomická situace na Starém kontinentu není v mnoha státech úplně růžová. I přesto však tvořily prémiové smartphony téměř 40 % všech prodaných smartphonů v tomto období. Analytici navíc i zde jedním dechem dodávají, že tento trend silně podpořil Apple jeho iPhony 15 (Pro), o které byl velký zájem.