iPhony 15 (Pro) mají výrazně lepší životnost baterie než všechny předešlé generace!

Přišla vám v posledních letech životnost baterií v iPhonech slabá? Pak pro vás máme skvělou zprávu. Apple totiž dnes v noci prozradil, že baterie iPhonů 15 (Pro) si mají zachovat 80 % své původní kapacity při 1000 kompletních nabíjecích cyklech. Jedná se tedy o dvojnásobek toho, na co jsme byli zvyklí doposud.

V minulosti Apple u svých iPhonů uváděl, že jsou jejich baterie konstruovány tak, aby si dokázaly zachovat 80 % své kapacity při 500 plných nabíjecích cyklech (jedním cyklem je myšleno úplné vybití a opětovné nabití a to i přerušovaně). Jakmile pak kapacita baterie klesne pod 80 %, Apple doporučuje její výměnu. U iPhonů 15 (Pro) sice doposud taktéž hovořil o tom, že by baterie v nich měly zvládnout „jen“ 500 nabíjecích cyklů při zachování alespoň 80% kapacity baterie, nyní však portálu 9to5mac Apple sdělil, že nové testy prokázaly, že baterie v nejnovějších iPhonech zvládnou až 1000 nabití při zachování 80% kapacity. Testování navíc mělo věrně simulovat chování uživatelů, takže se dle všeho nebavíme jen o laboratorních podmínkách, ale realitě, ke které by se měl přiblížit každý.

Dobrou zprávou je svým způsobem i to, že Apple dle svých slov nyní zkoumá životnost baterií starších iPhonů stejným způsobem, jakým došel nyní na zjištění skokového zlepšení řady 15 (Pro). Je tedy možné, že i u starších modelů se nakonec ukáže, že jejich baterie jsou odolnější než se doposud zdálo. Pokud se pak ptáte na to, jak je možné, že se baterie v nejnovějších iPhonech takto markantně zlepšily, pak je to dle slov Applu kombinací aktualizovaných součástí baterií, které jsou modernější a tedy nabízí i delší životnost, spolu s pokročilejšími systémy řízení spotřeby softwaru i hardwaru.