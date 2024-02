iPhone Plus končí? Příští rok mají dorazit jen tři iPhony 17 (Pro)!

Že se prodejně iPhonům Plus vůbec nedaří není žádným tajemstvím. Ostatně, podle prakticky všech analytických průzkumů jsou jak loňské iPhony 15 Plus, tak i předloňské iPhony 14 Plus prodejními propadáky srovnatelnými s iPhony 12 mini a 13 mini. A jak se zdá, Applu už došla s podobnými pokusy trpělivost. Pro rok 2025 má totiž dle leakera MajinBu počítat už jen se třemi iPhony 17.

Příliš mnoho detailů o iPhonech pro rok 2025 sice k dispozici zatím není, zdroje leakera však tvrdí, že Apple počítá už jen se třemi modely, přičemž jeden bude základní a zbylé dva pak řady Pro. Minimálně jeden z chystaných modelů pak bude disponovat 6,7“ úhlopříčkou a vzhledem k tomu, že základní iPhony s touto úhlopříčkou netáhnou, bude se prakticky 100% jednat o jeden modelů řady Pro. Základní iPhone 17 pak velmi pravděpodobně zůstane na standardní menší velikosti, jelikož ta se jakožto jediná dlouhodobě v rámci základních modelů bez problému prodává.

Fotogalerie iPhone 14 Plus LsA 5 iPhone 14 Plus LsA 6 iPhone 14 Plus LsA 7 iPhone 14 Plus LsA 8 iPhone 14 Plus LsA 9 iPhone 14 Plus LsA 15 iPhone 14 Plus LsA 16 iPhone 14 Plus LsA 17 iPhone 14 Plus LsA 18 iPhone 14 Plus LsA 21 iPhone 14 Plus LsA 22 iPhone 14 Plus LsA 23 iPhone 14 Plus LsA 24 iPhone 14 Plus LsA 25 Vstoupit do galerie

Byla by však chyba si myslet, že Apple chystá na příští rok jen tři nové iPhony. V kuloárech se totiž čím dál tím intenzivněji šušká o tom, že v roce 2025 dorazí taktéž nová generace iPhonu SE. Ta má vycházet z iPhonů 15 či 16, byť bude hardwarově poměrně zásadně okleštěná. Počítá se u ní totiž například s nasazením displejů z řady 13 či 14, jednoobjektivovým fotoaparátem či méně výkonným procesorem. Sluší se nicméně dodat, že vzhledem k tomu, jak moc je zatím představení iPhonů pro rok 2025 vzdálené, je třeba brát podobné zprávy s patřičnou rezervou.