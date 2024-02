Tato žhavá novinka láme na Apple TV+ rekordy! Už jste ji viděli také?

Již dávno neplatí, že jablečná streamovací služba Apple TV+ nemá svým divákům co nabídnout. Filmy a seriály, které na ní Apple vydává, totiž dokáží zaujmout široké spektrum uživatelů, přičemž některé snímky dokáží zarezonovat dokonce tak, že po jejich vydání vystřelí sledovanost celé platformy strmě nahoru. Přesně to je i případ seriálu Vládcové nebes (Masters of the Air), který je volným pokračováním Bratrstva neohrožených a Pacifiku. Právě tato sedmidílná série totiž dokázala sledovanost celé Apple TV+ strmě nakopnout.

Podle dat portálu Variety vzrostla sledovanost Apple TV+ za pouhých 7 dní od uvedení prvního dílu Vládců nebes o těžko uvěřitelných 65 %, přičemž nadprůměrnou sledovanost si celá platforma díky této sérií drží až doposud a ještě nějaký pátek takřka 100% držet bude. To proto, že vydání posledního dílu série je naplánováno na pátek 15. března, tedy za necelý měsíc.

Apple se zkrátka trefil tématikou druhoválečného letectva přesně do černého a jeho investice ve výši 250 až 300 milionů dolarů se mu evidentně vyplácí. S trochou nadsázky se však dá říci, že by zrovna u Vládců nebes překvapil více neúspěch než úspěch. Vždyť za touto sérií stojí taková jména jako Steven Spielberg, Tom Hanks či Gary Goetzman. Pokud jste tedy zatím se sledováním tohoto seriálu nezačali, vřele doporučujeme to napravit.