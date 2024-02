Apple Music vyráží do boje proti Spotify a další konkurenci s touto geniální novinkou

Ve světě hudebních streamovacích služeb vládne již řadu let pevnou rukou Spotify, kterému se snaží Apple konkurovat skrze své Apple Music. Spotify má však oproti Apple Music i nadále výrazně více předplatitelů, kteří si u něj nemohou vynachválit například to, jak kvalitně dokáže vytvářet personalizované playlisty na základě hudebního vkusu uživatelů a tak podobně. Právě vysoce kvalitní playlisty jsou ostatně i jedním z důvodů, proč mnozí uživatelé právě Spotify před Apple Music či jinými službami upřednostňují. Jak se však nyní zdá, této věci by mohlo částečně odzvonit.

Není žádným tajemstvím, že chce Apple v rámci iOS 18 představit Apple Music výrazně vylepšené skrze umělou inteligenci, která by měla být schopná skládat personalizované playlisty daleko lépe než tomu je v současnosti. Ještě předtím, než tuto novinku Apple nasadí, však hodlá dle všeho začít přetahovat uživatele Spotify či jiných služeb na svou stranu novým nástrojem, který dokáže importovat právě playlisty a seznamy skladeb z nich do Apple Music. Vyplývá to alespoň z bet iOS 17.4 i aplikace Apple Music pro Android, ve kterých nalezli vývojáři odkazy na rozhraní pro přetahování playlistů.

Novinka nicméně není zatím funkční a zdá se tedy, že jí Apple stále ještě interně ladí předtím, než jí začne ve větší míře testovat. Pokud však bude novinka fungovat spolehlivě, minimálně migrace uživatelů ze Spotify a tak podobně na Apple Music bude rázem daleko příjemnější. Přeci jen, přenést si své playlisty vytvořené na základě vašich preferencí do nové streamovací služby a v ní si je okamžitě užívat naplno zní opravdu skvěle. Snad se tedy novinky dočkáme co nevidět.