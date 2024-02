iPhone 16 Pro dorazí hned ve dvou nových barvách! Podívejte se, jaké to budou

V posledních letech se stalo již jakousi tradicí, že Apple představí u nové generace iPhonu i novou barevnou variantu, kterou se snaží tuto modelovou řadu co nejvíce ozvláštnit. Jinak tomu samozřejmě nebude ani letos a díky spolehlivému leakerovi, který na sociálních sítích vystupuje pod přezdívkou Majin Bu, již dokonce víme, čeho bychom se měli na podzim dočkat. A že je o co stát! Dorazit totiž nemá jen jedna, ale hned dvě nové barvy. Nové barevné varianty mají nést konkrétně názvy Desert Yellow a Cement Gray, přičemž obě si můžete prohlédnou v galerii níže.

Fotogalerie iphone 16 pro 1 iphone 16 pro 2 Vstoupit do galerie

Co se týče první barvy, kterou můžete vidět v galerii výše, ta má částečně vycházet ze zlaté verze iPhonu 14 Pro, avšak oproti němu bude laděna do chladnějších odstínů. Co se pak týče druhé barevné varianty, která je k vidění na druhém snímku v galerii výše, ta by měla zase být podle leakera inspirována vesmírně šedým šasi iPhonů 6. Právě tato barva totiž byla za dob slávy „šestek“ velmi oblíbená a Apple jí tedy chce vzdát tímto způsobem hold.

Bohužel však není v tuto chvíli vůbec jasné, zda se bude jednat o barevné varianty, které doplní současnou čtveřici – tedy přírodní titan, tmavý titan, bílý titan a modrý titan -, či zda tyto barvy současné varianty nahradí a to ať už částečně, nebo úplně. Poměrně zajímavé je pak to, že Apple dle leakera testuje i jiné barevné varianty, avšak narozdíl od dnes uniklých novinek je jejich realizace ještě daleko a tedy i podstatně méně pravděpodobná.