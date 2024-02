Apple natočil na iPhone 15 Pro fantastické video z letošního Super Bowlu

Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních sponzorů nedávné Halftime Show na Super Bowlu byl Apple, zřejmě nikoho příliš nepřekvapí, že se i dobrý týden po konání této velkolepé sportovní události snaží ze svého sponzorství stále těžit. Před pár hodinami například vydal více než desetiminutové video, které Halftime Show s USHERem, ale taktéž spoustu dalších chvil z tohoto večera zachycuje. A co je nejdůležitější – celé video vzniklo na více než 40 iPhonů 15 Pro a 15 Pro Max, které byly rozesety po celé aréně, ale taktéž byly připevněny k některým účinkujícím a tak podobně. Výsledný klip je přitom opravdu famózní a jen opět dokazuje to, že na iPhony lze již skutečně zachytit záběry studiové kvality. Ostatně, přesvědčte se sami skrze video níže. Stojí totiž skutečně za to!