Vytiskněte si přesný model Škody Octavii či Enyaq na 3D tiskárně!

Pokud jste majitelem 3D tiskárny a zároveň fanouškem automobilky Škoda Auto, zbystřete. Tato automobilka má totiž nově profil v Printables, tedy katalogu tiskových modelů právě pro 3D tiskárny. A co jiného by do něj asi (alespoň prozatím) nahrála, než modely svých vozů?

K dispozici je zatím Škoda Octavia a to i ve verzi Combi spolu s Enyaq Coupé, přičemž na výběr je jak z měřítek 1:24, tak i z měřítek 1:72. Minimálně z fotek, které Škoda u souborům pro 3D tisk sdílí, se pak tyto modýlky jeví jako velmi hezky zpracované a přesné (ostatně, co taky čekat, když vychází z dat výrobce). Pokud vás tedy 3D tisk baví a jste fanoušky Škodovky, nebo máte ve svém okolí někoho, koho by podobný model potěšil, určitě není od věci si jej zkusit vytisknout. Soubory pro tisk jsou samozřejmě ke stažení zdarma a tak jediné, o co „přijdete“, bude filament, čas a trochu elektřiny. Za tu radost z výsledku to ale určitě stojí.

Soubory pro 3D tisk Škody Octavia (Combi) či Enyaq můžete stáhnout zde