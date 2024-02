Recenze powerbanky SWISSTEN 2v1: Nabíjejte na cestách iPhone a Apple Watch zároveň

Pokud rádi cestujete, zřejmě máte vždy po ruce nějakou powerbanku. Jestliže tento trh trošku sledujete, jistě víte, že na trhu je skutečně velké množství powerbank o různé kapacitě, výkonu, které dokáží nabíjet tolik a tolik zařízení, a to takovým či makovým způsobem. Nabídka je skutečně široká a často bude záležet na skutečnosti, jaká zařízení chcete nabíjet či jestli to má být provedeno „drátovou“ či bezdrátovou cestou. A co takhle spojit vše dohromady? Přesně to totiž splňuje powerbanka od značky Swissten 2v1, jež potěší rovněž ty, kteří nedají dopustit na své Apple Watch.

Obsah balení

Jak již bývá u Swisstenu zvykem, produkt dorazí v bíločervené krabičce, na níž naleznete několik hlavních technických specifikací, a především design produktu. Powerbanka vás díky docku na Apple Watch zaujme na první pohled, ale ještě nepředbíhejme. V balení naleznete powerbanku zabalenou do fólie v plastové vaně. Zabalená je skutečně důmyslně a není třeba se bát, že by se produkt v krabičce nějakým způsobem poškodil. Dále zde naleznete metrový nabíjecí kabel USB-A na USB-C.

Technické specifikace

Pojďme se nyní podívat, co powerbanka nabízí, neboť právě technické specifikace jsou důvodem ke koupi. Powerbanka má kapacitu 10000 mAh, což je vzhledem k tomu, co nabízí, možná trošku málo. Nicméně i díky menší kapacitě jsou její rozměry pouze 143 x 70 x 19 mm. Hmotnost pak činí 223 gramů. Nyní už k věci. Tento kousek disponuje bezdrátovým výstupem pro Apple Watch s výkonem 2,5 W, bezdrátovým výstupem pro MagSafe (nebo pro zařízení podporující nabíjení Qi) s maximálním výkonem 15 W, port USB-C2 podporující Power Delivery (slouží zároveň jako vstup i výstup) s maximálním výkonem 20 W a výstup USB-A s maximálním nabíjecím výkonem až 22,5 W. Nutné je ovšem zmínit, že iPhony si kvůli softwarovému omezení vezmou cestou MagSafe či Qi pouze 7,5 W. Plný potenciál využijí telefony s Androidem.

Kromě USB-C2 powerbanka nabízí další 2 vstupy pro její nabíjení, oba podporují Power Delivery. Výkon je u USB-C1 i Lightning na stejné úrovni 18 W. Níže naleznete kompletní shrnutí. Díky funkci Pass Through Charging umožňuje nabíjet jiná zařízení z powerbanky i během jejího nabíjení. Celkem můžete nabíjet až 4 zařízení najednou a není třeba se omezovat pouze na iPhony či Apple Watch. Powerbanka Swissten 2v1 poslouží rovněž k nabíjení notebooků, iPadů, digitálních fotoaparátů, bezdrátových reproduktorů, sluchátek apod. Materiál je ABS a nutno říct, že zpracována je skutečně velmi slušně.

Kapacita 10 000 mAh (3,85 V, 38,5 Wh).

Vstup USB-C 1: 5V DC 2A, 9V DC 2A.

Vstup USB-C 2: 5V DC 3A, 9V DC 2,22A, 12V DC 1,5A.

Vstup Lightning: 5V DC 2A, 9V DC 2A.

Výstup USB-C 2: 5V DC 3A, 9V DC 2,22A, 12V DC 1,5A, max 20 W.

Výstup USB-A: 4,5V DC 5A, 5V DC 4,5A, 9V DC 2A, 12V DC 1,5A max 22,5 W.

Bezdrátový výstup pro MagSafe: 5 W, 7,5 W, 10 W, 15 W.

Bezdrátový výstup pro Apple Watch: 2,5 W.

Design a vlastní používání

Co se vzhledu powerbanky týče, je samozřejmě jasné, že se jedná o jakousi „placku“. Horní strana je ale poměrně zvláštní, a to především díky možnostem. Je zde sklopný dock pro nabíjení Apple Watch. Na manipulaci s ním si budete muset zvykat a rovnou upozorňuji, že je třeba mít nehty. Na pravém boku horní strany je pak MagSafe či Qi plocha pro nabíjení iPhonu. Po bocích pak naleznete konektory a také LED indikátor ukazující stav kapacity baterie. Powerbanka na mě udělala dojem poměrně robustním zpracováním a na první pohled vypadá opravdu prémiově.

Ohledně používání není moc co popisovat. Powerbanka funguje dobře, je skladná a dokáže při slušném výkonu nabíjet opravdu dost zařízení. Na druhou stranu, jak zmiňuji výše, vyvstává otázka, zda by si nezasloužila o něco vyšší kapacitu.

Resumé

Pokud hledáte powerbanku, která nabízí bezdrátové nabíjení jak iPhonu, tak Apple Watch, neváhejte. Kromě těchto dvou zařízení jste zároveň schopni nabíjet ještě třeba sluchátka či elektronickou cigaretu. Pokud nad produktem přemýšlíte a chcete jej využívat naplno, třeba by se hodil i nějaký kabel, kterých má Swissten v nabídce rovněž velmi slušné množství.