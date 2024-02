Astropad Slate: Aplikace, která promění váš iPad v obří trackpad pro Mac

Astropad dnes vydal svou aplikaci Astropad Slate, která promění iPad ve velký grafický tablet pro Mac, respektive trackpad. Aplikaci spustíte na Macu a na iPadu a váš iPad pak může sloužit jako obří trackpad, respektive díky podpoře Apple Pencil také jako grafický tablet. Apple Pencil slouží jako kurzor pro ovládání myši na ploše a klepnutí simuluje kliknutí.

Dokonce funguje i možnost psát psacím písmem na iPadu a na Macu se automaticky zobrazuje tiskací nebo psací, podle toho, co si zvolíte. Nechybí ani podpora gest a tak dále. V aplikacích na Macu, které podporují skicování, tlaky, stínování a tak dále, tedy například ve Photoshopu nebo Pixelmatoru můžete iPad využívat jako grafický tablet. Pokud jste po něčem podobném toužili a podle nás je to hodně cool funkce, pak stačí stáhnout aplikaci a můžete se pustit do používání iPadu jako trackpadu.

Astropad Slate si za 499Kč můžete stáhnout přímo zde.