Windows ztrácí uživatele ve prospěch macOS. Za posledních 15 let spadl o více než 22 %

Výzkumná agentura Statista zveřejnila zajímavý graf, který ukazuje rozložení sil na poli operačních systémů od roku 2009 do současnosti. Již při prvním pohledu na graf je jasně vidět, že Windows postupně ztrácí své uživatele a to na úkor macOS, který naopak stejně rychle jako Windows ztrácí, tak roste.

Zatímco v roce 2009 bylo na světě 95 % všech operačních systémů v osobních počítačích zastoupeno Windows a tehdejšímu Mac OS X patřilo pouze 3,68 % trhu a zbytek připadal na Linux. Na konci roku 2023, tedy v prosinci, to však již bylo zcela jinak a zatímco Windows mělo jen 69 % uživatelů, macOS mělo 21 % uživatelů. V lednu je pak vidět, že se nůžky mezi Windows a macOS rozevřely trošku víc než v prosinci loňského roku, ovšem těchto měsíčních výkyvů je v grafu vidět celá řada.



Zdroj grafu: Statista

Zájem o Windows však neklesá jen kvůli macOS, ale například Linux má dnes 3,77 %, což je víc než s kolika začínal v roce 2009 tento graf Mac OS X. Zbytek pak patří různým alternativním systémům v čele s Chrome OS. Podle odborníků pak není problém pouze v tom, že konkurence zajímá čím dál víc uživatelů a je čím dál lepší, ale také v tom, že je Windows štvou uživatele neustálými změnami, které v podstatě od Windows XP některým uživatelům nevyhovují a naopak je nutí odejít. Řeč je například o odstranění nabídky Start, kterou Microsoft nahradil asistentkou Cortana.

Další chybou pak bylo, když Microsoft po příchodu iPadu přepracoval rozhraní Windows tak, aby bylo použitelné na dotykových displejích. Což by bylo jistě fajn, kdyby na trh uvedl také nějaký tablet, na kterém by bylo možné toto rozhraní používat a tento tablet by zaznamenal úspěch. To se vška nestalo a Windows se tak po pár letech opět vrátili ke starší verzi designu.

Pokud to tak půjde dále, pak by se do 10 let mohl v podstatě vyrovnat počet počítačů s Windows a macOS. Navíc je potřeba si uvědomit, že pro Apple je macOS věc, kterou nabízí zdarma jako součást svého produktu a je to pro něj minoritní součást celého businessu, zatímco pro Microsoft je Windows spolu s Office a Xboxem zcela zásadní pro celou společnost.