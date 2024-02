Valentýnský výprodej na Godeal24: Office 2021 Pro Plus jen za 25,25 € a Windows 11 Pro jen za 13,25 €!

Komerční sdělení: Hledání nejlepších nabídek Microsoft Office online může být náročný úkol. Abychom vám pomohli zjistit, jak získat levnou licenci Microsoft Office, aniž byste jakkoliv porušili zákon a zároveň nezruinovali svou peněženku, chceme se s vámi podělit o valentýnský prodej Godeal24. Řekněme, že hledáte nejvýhodnější nabídku na Microsoft Office 2021 Professional pro svou domácí kancelář. Oficiální cena v MS je však 439,99 USD. Nyní se podívejte do katalogu Godeal24 na Microsoft Office 2021 Professional Plus: v tuto chvíli je cena 25,25 €, což znamená, že ušetříte více než 90 % oproti oficiálnímu ceníku. Klíč je 100% originální a zaručený, navíc se na něj vztahuje plná záruka vrácení peněz. Pojďme se podívat na další nabídky, možná chcete ušetřit ještě více peněz. Za originální licenci Office 2021 Home and Business for Mac od Godeal24 musíte zaplatit pouze 49,25 €. Možná chcete ušetřit další peníze, protože nepotřebujete nejnovější verzi Office, tak co třeba Microsoft Office 2019? Zde je cena Microsoft Office 2019 Professional Plus 22,25 € místo 179,99 €, takže ušetříte více než 80 %. Výhodnější jsou klíčové balíčky a Business Wholesale. Získejte nejlepší nabídky od Godeal24 a kupte ho pro svého miláčka! Šťastného Valentýna!

Nakopněte svou produktivitu s touto slevovou akcí!

Windows 10 a 11 Professional jako vynikající volba pro vaší produktivitu

Získejte svůj cenově zvýhodněný balíček softwarů ještě dnes! (Slevový kód „SGO62„)

Užijte si velké množstevní slevy

Až 50% slevy na další Windows a Office! (Slevový kód “ SGO50„)

Další skvělé nástroje ve slevách

>>>Získejte další nástroje

Jak zaplatit za licence

1. Přejděte na pokladní stránku, pokračujte jako host (nebo si vytvořte účet) a poté vyplňte „Fakturační údaje“.

2. V dalším kroku vyberte možnost „CWALLETCO“ a klikněte na tlačítko „Pokračovat“.

3. Zkontrolujte svou objednávku a klikněte na tlačítko „Place Order“.

4. Poté přejdete na další stránku a klikněte na „Choose payment methods“.

5. Nakonec můžete k dokončení platby použít službu PayPal.



Na Godeal24 můžete ušetřit spoustu času a peněz díky zvýhodněným licencím Microsoft, ověřenému softwaru pro zabezpečení IT a dalším počítačovým nástrojům. Získejte operační systém Windows a kancelářský balík MS Office za bezkonkurenční cenu. Zažijte bezproblémové nakupování s digitálním doručením Godeal24, které vám zašle software přímo na váš e-mail během několika sekund po nákupu. Navíc díky 98% hodnocení TrustPilot Excellent a odborné technické podpoře 24/7 si můžete být jisti kvalitou kupovaného produktu.

Godeal24 garantuje nepřetržitou odbornou technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že produkt můžete bez problémů používat!

Kontakt na Godeal24: service@godeal24.com