Novodobý Ballmer: Svět se směje Zuckerbergovi za jeho srovnání Meta Quest 3 s Apple Vision Pro

Na Steva Ballmera nevzpomíná svět primárně jakožto na muže, který stál v letech 2000 až 2014 v čele Microsoftu, ale jakožto na člověka, který se při uvedení iPhonu tomuto telefonu veřejně v jednom z rozhovorů vysmál a odsoudil jej k záhubě. Realita je však taková, že jsou iPhony v současnosti celosvětovým fenoménem a slova Ballmera se tedy absolutně nevyplnila, ba právě naopak, za což je tento muž vlastně až do dnešních dnů novináři i technologickými fanoušky popotahován. Člověk by si proto s ohledem na tento příběh skoro až řekl, že podobné prorokování z pozice celosvětově sledované osoby není vůbec dobrý nápad a raději by se tak do něj neměl nikdo pouštět. To však není styl Marka Zuckerberga.

Svět se od včerejšího dne baví videem, které na svém instagramovém účtu Mark Zuckerberg zveřejnil v reakci na nedávno spuštěné prodeje Vision Pro. Tento produkt totiž svým způsobem „leze do zelí“ headsetu Meta Quest 3, na který Zuckerberg nedá dopustit. Ostatně, aby taky ne, když pochází z dílny jeho firmy. Zuckerberg se nicméně ve svém videu poměrně rozvášnil a Quest 3 v něm označil za lepší headset než je Vision Pro a to hned z 9 důvodů. A jak se dalo čekat, reakce světa na sebe nenechaly dlouho čekat.

Zuckerberg sklízí na internetu prakticky od chvíle vydání jeho videa poměrně ostrou kritiku, která se točí zejména kolem toho, že srovnává dva výrazně odlišné produkty. Zároveň svět poukazuje na to, že na podobné předpovědi a hodnocení je skutečně ještě brzy, jelikož je trh s AR/VR headsety stále relativně mladý a těžko v tuto chvíli říci, jakým směrem se bude ubírat. Nicméně snažit se takto okatě pošlapat konkurenci a de facto již nyní jí odsoudit k záhubě kvůli tomu, že má uzavřený ekosystém, zatímco svět si žádá podle Zuckerberga ekosystém otevřený, to je vskutku husarský kousek srovnatelný právě se slovy Ballmera. Nechme se proto překvapit, zda se i z tohoto Zuckerbergova videa stane legenda, na kterou se bude vzpomínat ještě dlouhé roky s tím, jak bude popularita Vision řady od Applu růst.