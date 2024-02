iPhony 16 (Pro) si skvěle poradí s AI! Dostanou vylepšení, které to zajistí

Umělá inteligence bude hrát zřejmě u Apple produktů v čele s iPhony v nadcházejících letech prim. Nejenže jí totiž chce kalifornský gigant nasadit do iOS 18 a dalších nových operačních systémů, jejichž představení má proběhnout na červnové WWDC, ale chce jim své produkty přizpůsobit i z hlediska hardwaru. Podle zdrojů tchajwanského portálu Economic Daily News jsou ve vývoji konkrétně velmi pokročilé Neural Enginy, které mají právě výkon umělé inteligence na budoucích Apple produktech posunout na nový level.

Zdroje výše zmíněného portálu přišly před pár hodinami konkrétně s tím, že nové Neural Enginy dorazí už v čipech Apple A18 a M4 a nabídnou výrazně více jader než jejich předešlé generace použité v iPhonech a Macích. Níže naleznete jen pro představu výpis toho, jak se počet jader v Neural Engine v posledních letech vyvíjel.

V současnosti vypadají Neural Enginy v iPhonech následovně:

2jádrový Neural Engine v iPhone 8, iPhone 8 Plus a iPhone X

8jádrový Neural Engine v iPhone XS, iPhone XS Max a iPhone XR

16jádrový Neural Engine ve všech modelech iPhone 12

16jádrový Neural Engine ve všech modelech iPhone 13

16jádrový Neural Engine ve všech modelech iPhone 14

16jádrový Neural Engine ve všech modelech iPhone 15

Vzhledem k tomu, že Apple v minulosti u Neural Engine zdvojnásoboval počet jader (nebudeme-li počítat zečtyřnásobení mezi iPhony X a XS), nebylo by příliš překvapivé, kdybychom se letos dočkali u čipů A18 32jádrového Neural Engine a stejně tak i u základních čipů M4. Tím by se čipy co do počtu vyrovnaly Neural Enginům použitým v čipech M1 Ultra a M2 Ultra, jelikož právě ty již 32 jader mají. Pokud se tak skutečně stane, je naprosto jasné, že výkon AI a strojového učení výrazně vzroste, což může otevřít dveře příchodu náloži funkcí založených právě na AI. Je tedy skutečně na co se těšit.