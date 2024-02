Apple nepřímo odhalil další novinku pro iOS 18! Stojí opravdu za to

Přestože svět od oficiálního představení iOS 18 dělí ještě zhruba čtyři měsíce, jelikož by k němu mělo dojít jako již tradičně na červnové WWDC, Apple své fanoušky v posledních týdnech čím dál tím víc škádlí potenciálními novinkami, které v systému dorazí. Ve většině případů se jedná o AI novinky, které do jisté míry slíbil nedávno samotný Tim Cook a které začal poté Apple nenápadně představovat skrze své nové nástroje zveřejňované na Githubu.

Nedávno tímto stylem ukázal AI editor obrázků, kterému stačí jednoduše napsat, jak chcete danou fotku upravit a on vše už provede automaticky za vás. Nyní přišel s vychytávkou podobného typu, avšak podostatně zajímavější. Ani v tomto případě sice Apple přímo neříká, že se jedná o novinku chysanou do iOS 18, avšak vzhledem k tomu, že má být právě výrazné začlenění umělé inteligence jednou z hlavních novinek tohoto systému, zdá se jako velmi pravděpodobné, že se o jakési předčasné představení skutečně jedná.

Nový nástroj Applu se jmenuje Keyframer a velmi zjednodušeně jej lze popsat jakožto AI generátor animací fungující na základě nahrání statického obrázku spolu s textovým příkazem, ve kterém uživatel popíše, co přesně má obrázek po rozhýbání dělat. O vše ostatní se pak už postará právě umělá inteligence, která „pochopí“ to, co si uživatel přeje a následně danou věc promítne do výsledné animace. Jedná se tedy bezesporu o velmi zajímavou vychytávku pro tvorbu gifů, ale třeba i animovaných nálepek, živých fotografií vygenerovaných s klasických „neživých“ a tak podobně. Možností, jak novinku využít, má Apple zkrátka nespočet a bude proto velmi zajímavé, jak velkoryse jí pojme a začlení do svých OS, pokud se tak stane. Znovu však opakujeme, že pravděpodobnost je vskutku vysoká a spíš by nás překvapilo, kdyby se tak nestalo, než kdyby se tak stalo.