Naznačil Apple svým čerstvým krokem příchod AI do iOS 18?

Do představení iOS 18 a dalších nových verzí OS Applu sice zbývají ještě zhruba čtyři měsíce, nicméně už nyní nich leccos víme. Kalifornský gigant nedokázal udržet pod pokličkou například to, že pro své systémy v letošním roce chystá záplavu funkcí založených na umělé inteligenci, které by měly jejich uživatelům výrazně zpříjemnit jejich využívání. Řeč je například o možnostech rychlé sumarizace dlouhých dokumentů, inteligentní tvorby odpovědí na základě příchozích zpráv třeba i s možným přesahem do tvorby událostí v kalendáři a tak podobně. Ačkoliv Apple samozřejmě zatím své plány na poli AI oficiálně nepotvrdil, čím dál tím víc se z jeho jednání zdá, že jsou tyto novinky vskutku za dveřmi. Není tomu totiž tak dávno, co jeho šéf Tim Cook prozradil, že Apple později v letošním roce ukáže další výsledky své práce na poli AI, na což nyní navazuje další zajímavý počin ze strany Applu.

Portál BuyAIdomains.com sloužící k prodeji internetových domén si všiml toho, že si Apple nedávno pořídil doménu iWork.ai, přičemž právě koncovka .ai naznačuje, že by se mohlo na poli umělé inteligence, tedy AI, skutečně něco chystat – tím spíš ve spojené s kancelářským balíkem iWork. Právě ten se má totiž dočkat celé řady funkcí založených na umělé inteligenci, aby alespoň částečně udržel konkurenceschopnost s Microsoft Office a dalšími nástroji pro produktivitu. Na doméně by pak mohl Apple provozovat například instruktážní web, který by uživatele s AI novinkami učil, či by podle některých spekulací mohl dokonce spustit obdobu Google Docs pro sdílení dokumentů. Kromě bombastických AI novinek je však třeba si připustit i to, že za koupí domény nemusí být zhola nic a Apple se pro její pořízení rozhodl čistě z praktických důvodů, aby zkrátka nikdo jiný iWork.ai nevyužíval. Jedná se totiž přeci jen o frázi částečně spojenou s ním. Podobných domén má ostatně Apple ve své kartotéce již mnoho a tak je zatím jakékoliv jásání předčasné. Nicméně vzhledem ke spekulacím ohledně AI se využití domény pro něco většího skoro až nabízí.