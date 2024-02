PlayStation 5 je ve slevě! Zde jej seženete o 1600 Kč levněji

Komerční sdělení: Herní konzole PlayStation je bez jakékoliv nadsázky suverénně nejznámější a vlastně i nejoblíbenější konzolí světa. Vzhledem k tomu, jaké hry na ní v minulosti vyšly a jaké se na ní chystají se však ve výsledku není čemu divit. Vždyť její pátá generace, která nedávno navíc dorazila ve Slim verzi, má výkonu na rozdávání a poradí si tak díky němu i s těmi nejnáročnějšími hrami současnosti. O to víc potěší, že jí lze nyní sehnat v parádní slevové akci za pouhých 11 990 Kč namísto obvyklých 13 590 Kč.

PS5 5 ve slevě seženete zde

Pokud vás videohry baví, pak vězte, že koupí PlayStationu 5 vedle rozhodně nešlápnete, ba právě naopak. Spolu s Xboxem Series X se totiž jedná o to nejlepší, co lze v současnosti k vaší televizi připojit a zahrát si přes to prvotřídní hry. Jednou z hlavních zbraní PlayStationu 5 je pak bezesporu jeho ovladač DualSense vybavený mimořádně pohlcující haptickou odezvou, která vás dokáže ještě více vtáhnout do děje dané hry. Samozřejmostí je pak u této konzole hraní ve 4K rozlišení a to až do 120fps. Pokud bychom pak měli vypíchnout hry, těch vskutku zajímavých najdete u PlayStationu 5 nepřeberné množství. To proto, že se Sony dlouhodobě zaměřuje na exkluzivity, které si na konkurenčním Xboxu prostě nezahrajete. Za zmínku stojí třeba The Last of Us, Spiderman, Ghost of Tsusima, Death Stranding nebo God of War. Zkrátka a dobře, PlayStation 5 je synonymem zábavy, kterou byste si rozhodně neměli nechat ujít.

