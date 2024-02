Komplexní průvodce výběrem dokonalých trekingových bot pro ženy

Komerční sdělení: Máte-li rády turistiku a chcete-li zdolávat hory a kopce, budete k tomu vždy potřebovat i kvalitní trekingové boty. Jestliže netušíte, podle jakých kritérií turistické boty pro ženy vybírat, nevadí. My vám to totiž na následujících řádcích rádi prozradíme. Proto čtěte a nechte se inspirovat společně s námi!

Podle jakých kritérií vybírat dámské trekingové boty?

Ženy mohou trekingové boty vybírat na základě nejrůznějších parametrů. Nejdříve se zaměříme na podrážku. Ta by měla být u trekingové obuvi perfektně odpružená, aby boty zvládly správně tlumit dopady chodidel při kontaktu se zemí. Dále by měly být boty na turistiku i prodyšný svršek. Díky němu se vám při chůzi jen tak nezapaří vaše chodidla. A to ani při náročnějším výstupu či při běhu. Výborným řešením jsou na trekingové aktivity kožené modely turistické obuvi. Boty z pravé kůže mají totiž hned několik výhod. Jsou nejen vysoce módní, ale také pohodlné a v neposlední řadě jsou i tzv. udržitelné. Udržitelný způsob života není cizí velkým obuvnickým ikonám. Ženy tak mají rozhodně z čeho vybírat. Na stylové a zároveň kvalitní kousky na treky se můžete podívat např. i zde: https://eobuv.cz/c/damske/sportovni/trekingova-obuv. Tady si přijde na své každá milovnice turistiky. Při výběru turistické obuvi dbejte i na to, aby byla větruvzdorná a oděruodolná. Samozřejmostí by měly být boty s kvalitní nepromokavou membránou. Vodoodpudivé vlastnosti trekingové obuvi pak podpoříte i aplikací impregnace nebo ochranného krému v neutrální barvě.

Jaké boty zvolit do vysokohorského terénu a jaké spíše do podhůří a na zpevněné cesty?

Model trekingové obuvi si mohou ženy vybírat na základě terénu, do kterého se chystají. Do náročnějšího vysokohorského terénu dámy ocení trekingové boty v kotníkové verzi. Tyto kousky dobře obepnou chodidlo a správně fixují kotník. Do podhůří a zpevněné a upravené turistické chodníky a stezky zase ženy využijí i nižší trekingové boty. V obou případech by měly být trekingové boty opatřené protiskluzovou kvalitní podrážkou. Ta vás totiž podrží i na kluzkých mokrých kamenech či v horském suťovisku. Do podhůří pak mohou ženy volit i kvalitní trekingové sandály. Ty by však měly mít vždy krytou špičku. Ta totiž chodidla chrání před případným naražením.

Closeup photo of female feet in sneaker walking and balancing on fallen tree log in forest.

Jaké barvy, vzory a motivy budou letos na trekingové dámské obuvi in?

V letošní sezóně budou hrát prim zejména přírodní a pastelové tóny barev. Tmavě modré, zelené i hnědé trekingové boty tak budou letos dobrým řešením. Ženy pak mohou vsadit i na černé trekingové boty. To je totiž klasika, která z módy nevychází. Černá barva je navíc univerzální. Ženy tak černé trekingové boty lehce sladí i s pestrobarevným sportovním oblečením nebo s funkčním oblečením se vzory a s motivy. Letos budou v módě ty abstraktní a zvířecí. Bude tedy záležet na vás a na vašem jedinečném vkusu. Máte-li rády extravagantní kousky, můžete zvolit trekingové boty v červené barvě. V botách na turistiku bychom se měly cítit pohodlně. Design obuvi hraje však také svou roli. I při sportu vám to může slušet, no ne?!