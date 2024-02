Waze částečně mění vzhled!

Waze lze bez jakékoliv nadsázky označit za jednu z nejoblíbenějších mobilních navigací všech dob a to hned z několika důvodů. Její vzhled je přehledný, navigace zpravidla velmi přesná a spolehlivá a co je možná nejdůležitější, aplikace vás upozorní s předstihem na problémy na cestě před vámi. Disponuje totiž rozhraním, které umožňuje řidičům právě tyto věci nahlašovat a dát tak ostatním vědět, na co se mají na daném úseku cesty připravit, ať už se jedná o policii, kolony či zhoršenou sjízdnost.

Google, který již Waze nějakou dobu vlastní, však neusíná na vavřínech a neustále se aplikaci snaží zlepšovat, což učinil i nyní. Konkrétně sáhl po částečném přepracování designu, kdy změnil možnosti hlášení v aplikaci. Uživatelé se dočkali například nové ikony hlášení nebezpečí v rohu obrazovky, která vyvolá přepracovanou nabídku s dotazem, co právě uživatel vidí.

Super je, že redesign nejen zlepšuje design, ale taktéž celkově zjednodušuje nahlašování problémů. Tam, kde bylo doposud třeba projít dvěma až třemi kroky, totiž nyní stačí krok jeden, což je skvělé i z hlediska bezpečnosti při řízení. Uživatelé, kteří již mají update k dispozici, nicméně upozorňují na to, že možnosti v některých kategoriích byly mírně přeskládány a některé možnosti pak dokonce zcela chybí – například možnost pro nahlášení auta zastaveného uprostřed silnice.

Zároveň je třeba upozornit na fakt, že Waze uvolňuje nový design ve vlnách, takže je možné, že jej stále nevidíte, ač máte aktualizováno na nejnovější verzi aplikace. A konečně, novinky nejsou zatím k dispozici pro Apple CarPlay ani Android Auto. Je tedy jasné, že má Waze před sebou ještě řadu dodělávek.