Používat Apple Vision Pro každý den? Počkejte si na 5. generaci, tvrdí lidé z Applu

Lidé, kteří se přímo podílí na vývoji Vision Pro, tedy takzvaná Apple Vision Products Group, se domnívají, že do ideální podoby se headset dostane za následující čtyři generace. Informaci přinesl Mark Gurman, který má velmi dobré kontakty přímo v Applu. Podle něj lidé z týmu pracujícím na Vision Pro mají pocit, že je potřeba udělat ještě velký kus práce, než bude možné považovat zařízení za dostatečně propracované na to, aby jej mohli zákazníci používat každý den.

Není sice jasné, co vývojáři Apple Vision Pro považují za ideální podobu zařízení, ovšem je pravděpodobné, že aktuálně sbírají podněty od prvních zákazníků, kteří se již setkávají s prvními, ne snad problémy, ale spíše nedostatky první generace a právě na jejich vylepšení se budou snažit pracovat v příštích generacích. Mezi hlavní nedostatky patří například hmotnost headsetu, na kterou si uživatelé stěžují při delším používání. Je tedy zřejmé, že se Apple zaměří na snížení váhy. Baterie je dalším nedostatkem, protože pokud opravdu chcete využívat Vision Pro naplno a například s ním natáčet, pak je možné jej vybít za 90 minut.

Další problém je pak fakt, že není baterie integrována do samotného zařízení, ovšem to se mi zdá jako neřešitelné v rámci čtyř generací produktů, ale je to rozhodně něco, co bude chtít Apple do budoucna změnit. Je také potřeba odladit chyby visionOS a taktéž zlepšit práci brýlí v šeru nebo ve tmě. Právě na tyto věci se v příštích čtyřech generacích zřejmě Apple zaměří a samozřejmě přidá také nějaké ty nové funkce.