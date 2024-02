Apple bude zřejmě prodávat 1. generaci Vision Pro jen v zemích s Apple Storem

Pokud si Apple na něčem zakládá, pak je to uživatelský zážitek a to nejen z produktu samotného, ale i z jeho koupě. Vision Pro je pak pro Apple zcela zásadní produkt, který chce prezentovat v tom nejlepším možném světle a právě proto je velmi pravděpodobné, že se první generace Apple Vision Pro bude prodávat jen tam, kde mají kamenný Apple Store.

Sice je možné si objednat Vision Pro domů přímo z Apple Store v USA, ovšem měření toho, jaká velikost nástavců na brýle je pro vás vhodná probíhá pomocí iPhone a lidé si stěžují, že je to značně nepřesná metoda. Apple navíc spoléhá na to, že pokud vám produkt nebude sedět, máte možnost si jít do Apple Store vybrat lepší velikost a vyměnit okamžitě za nový kus.

Navíc pokud potřebujete speicální Zeiss čočky do Vision Pro, musíte mít lékařský recept a to jak při koupi online, tak v Apple Store. Apple je schopen recept kontrolovat, ovšem jen díky tomu, že jak Apple Store, tak online Apple Store patří pod jednu firmu. Není reálné, aby nutil prodejce třetích stran kontrolovat recepty. Je tedy velmi pravděpodobné, že první generace Vision Pro se bude prodávat jen tam, kde mají kamenný Apple Store a prodejci třetích stran se ke slovu dostanou až u další generace.