Recenze Marshshall MOTIF II A.N.C.: Zvukově bohatá sluchátka s osobitým designem

Ikonickou značku Marshall má mnoho lidí spojenu především s kytarovými aparáty a sestavami hudebníků na festivalech, ovšem výrobci se povedlo už v roce 2010 proniknout na trh také se sluchátky a vstoupit tak do povědomí uživatelů i v tomto segmentu, přičemž svou dobrou pověst rozhodně nezradil. Jak napovídá název, v případě True Wireless špuntů s mikrofonem MOTIF II A.N.C. se jedná již o druhou generaci, která v porovnání s předchůdcem opět posouvá laťku, když vylepšuje funkci aktivního potlačení hluku i kvalitu zážitku z hovorů, umožňuje přizpůsobení dotykového ovládání a zpřístupňuje uživatelům využívajících služeb streamovacího giganta funkci Spotify tap. V této souvislosti nelze opomenout také Bluetooth LE audio ready společně se zvýšením výdrže baterie, která vzrostla z původních 20 na 30 hodin se zapnutým ANC. Produkt nese charakteristický rukopis designu Marshall, ale zároveň nepostrádá množství moderních funkcí, které ještě umocňuje povedená aplikace pro iOS i Android s označením Marshall Bluetooth.

Co najdete v balení

Nevelkou černou krabičku otevřete vysunutím dolů, načež se před vámi objeví pouzdro s vizuálně poutavou texturou ovinuté papírovým páskem, za který stačí mírně zatáhnout a MOTIF II A.N.C tak vyjmout z balení. Obdobným způsobem se dostanete k o vrstvu níže uloženému 20cm nabíjecímu kabelu USB-A na USB-C a dokumentaci, zatímco se ve spodní části nachází doplňující sada nástavců různých velikostí, které zajistí, že vám sluchátka skutečně padnou do ucha. Pak už zbývá jen pustit se do párování a připravit se na jedinečný zvukový zážitek.

Fyzické vlastnosti

Proporčně se pouzdro příliš neliší od toho pro Apple AirPods, zabere na šířku 6,3 na výšku 4,5 a do hloubky jen 2,5 cm, přičemž samotné váží pouhých 47 g a v tandemu se sluchátky 56 g. Zmíněná textura na jeho povrchu působí velmi efektně i odolně, stejně jako mechanismus pro zavírání a otevírání, takže se při běžném používání určitě nemusíte bát poškrábání nebo jakéhokoli jiného poškození. Na přední straně poutá na černém podkladu pozornost bílé logo, pod kterým je tlačítko s led indikátorem zobrazujícím stav nabití casu a párování, jsou-li špunty uvnitř. Vespod je pak umístěn USB-C port pro dobíjení, jež je dostupné i bezdrátově skrze nabíjecí podložku.

In-ear sluchátka, z nichž každé je uvnitř vybaveno dvěma mikrofony, jedním směřujícím dovnitř a jedním ven, mají klasický oválný tvar, zvenčí je zdobí velké „M“ a na konci stopky zlaté zakončení, což koresponduje s typickým vizuálním pojetím značky.

Ovládání

K ovládání slouží vnější plocha, přičemž gesta si lze přizpůsobit v již zmíněné aplikaci. Ve výchozím nastavení jedním krátkým dotykem spustíte či pozastavíte přehrávání, dvojitým poklepáním přeskočíte na další skladbu a zároveň je takto možné přijmout či ukončit hovor, zatímco trojitým se vrátíte k předchozímu tracku. Delším podržením docílíte odmítnutí volání a současně je to způsob, jak přecházet mezi režimem aktivního potlačení hluku a propustnosti. Jako poslední se nabízí kombinace dvojího krátkého a jednoho delšího stisknutí, pod kterou narazíte na funkci Spotify tap.

Párování

Pro spárování s chytrým telefonem, tabletem či počítačem otevřete case a dlouze zmáčkněte tlačítko na přední straně, dokud nezačne modře blikat. Přejděte k zařízení, se kterým chcete sluchátka propojit, a v seznamu vyberte MOFIT II A.C.N.

Aplikace Marshall Bluetooth

Jak již bylo řečeno, aplikace značně rozšiřuje možnosti nastavení. Ve spodní části rozhraní se setkáte se 3 ikonami – Home, Explore a More. Klíčové záležitosti se soustřeďují pod první z nich, kde pro přidání poslouží výrazné tlačítko „Add New Device“, které vás provede celým procesem a rovnou poskytne důležité údaje o schopnostech produktu, postupu volby nástavců i nabíjení. Zároveň dojde ke kontrole dostupnosti nového firmwaru, jehož aktualizaci provedete jediným klepnutím na „Firmware update is available“. Po jeho dokončení se můžete pustit do průzkumu všeho, co software nabízí.

Nejprve jsou to zásadní data o stavu nabití pravého a levého sluchátka i pouzdra. První sekce je pak zaměřena na potlačení hluku a propustnost, přičemž lze v obou případech zvolit intenzitu ve 3 úrovních nebo funkci zcela vypnout. Dále je uživateli k dispozici 5pásmový ekvalizér s 5 předpřipravenými presety a variantou „Custom“ pro úpravu dle individuálních požadavků, takže si každý najde „svůj zvuk“. Níže je možné přizpůsobit dotykové ovládání, projít si informace o tom, jak operuje Spotify tap a přistupovat k dalším položkám, včetně využití funkce „Battery Preservation“, kde je opět na výběr ze 3 levelů opatření pro úsporu energie. Pakliže by vás MOTIF II A.N.C. zaujaly natolik, že zvažujete zjistit, co dalšího se nachází v nabídce Marshall, je zde pro tyto potřeby tlačítko „Explore“, zatímco pod „More“ najdete nápovědu, přihlášení k odběru novinek a několik odkazů směřujících na web společnosti.

Důležité technické údaje

Trocha technických dat jistě neuškodí a dokáže dokreslit představu. Typově uzavřená sluchátka Marshshall MOTIF II A.N.C. využívají k bezdrátovému přenosu standardu Bluetooth 5.3 s podporou SBC kodeků a dosahem 10 m. Frekvenční rozsah udávaný výrobcem je 20 Hz až 20 kHz a podílí se na něm 6mm dynamické měniče s impedancí 16 Ω. Pokud jde o stupeň krytí, mohou se pochlubit úrovní IPX5 a case IPX4, v jejich společnosti tedy majiteli nic nebrání dát si do těla, aniž by byl důvod k jakýmkoli obavám z narušení funkčnosti. Nabíjení je umožněno skrze již zmíněné USB-C i bezdrátově, přičemž za 1,5 hodiny jsou oba komponenty schopny dosáhnout maximální kapacity.

Poté dokáží špunty poskytnout 6 hodin přehrávání se zapnutým ANC a bez něj 9. V kombinaci s pouzdrem se tak dostanete na 30, respektive 43 hodin playbacku, což rozhodně není špatné a platí to i pro příslib hodiny poslechu po pouhých 15 minutách nabíjení. Výrobce usiluje také o zohlednění ekologické stránky, a to jak opatřeními k prodloužení životnosti baterie, tak také mírou zakomponování recyklovaných materiálů, kterými je vyjma sluchátek samotných produkt tvořen ze 70 %.

Osobní zkušenosti a hodnocení

Kromě aparátů pro elektrickou i akustickou kytaru jsem před lety měl možnost vyzkoušet Marshall Major II, které zněly velmi vyrovnaně, a něco podobného jsem tak trochu očekával také od MOTIF II A.N.C. Dočkal jsem se plného zvuku s pevnými basy a nezaznamenal jsem cokoli nežádoucího ani při maximálním posílení spodních frekvencí na ekvalizéru, díky němuž jsem nakonec vyladil projev přesně podle svých představ. Ve výchozím nastavení v aplikaci označeném jako „The original Marshall sound“ se z mého pohledu trochu zbytečně prosazovaly středy, ovšem rozumím tomu, že někdo má takový zvuk raději. Zatímco například pro akustickou hudbu se hodí skvěle, při poslechu klasického rocku nebo taneční hudby jsem upřednostnil úpravu EQ ve tvaru písmene „U“. Pokud ve snaze o přizpůsobení dáte zelenou ekvalizéru, doporučuji si zkontrolovat, zda už jej nepoužíváte ve Spotify nebo jiném přehrávači. Vzájemná kombinace nemusí přinést očekávané výsledky.

Aktivní potlačení hluku funguje až překvapivě dobře. Podrobil jsem jej testování s nahrávkou sbíječky, které jsem dal prostor patřičně vyniknout na svém audio systému a výsledkem byl pouze vzdálený náznak, což do určité míry přisuzuji využití střední velikosti nástavců, neboť osobně nemám rád sluchátka v uchu až příliš na těsno. Režim propustnosti by mohl být trochu propracovanější, ale jak uvnitř, tak zejména ve venkovním prostředí svou práci odvede dobře.

Pokud jde o frekvenční rozsah, za využití tónového generátoru mohu potvrdit údaj 20 Hz, v prosazení basové složky tedy MOTIF II A.N.C. problém jednoznačně nemají, přičemž v horní části spektra jsem nabyl stejného dojmu až k 18 200 Hz.

Uváděné parametry nabíjení a výdrže nepřehání. K prvnímu přerušení v mém případě došlo až po 9,5 hodinách souvislého přehrávání bez zapnutého ANC s propustností nastavenou na střed. Poté, co se mi podařilo dosáhnout úplného vybití, jsem dal sluchátka na 15 minut nabíjet a pak spustil playback s nejvyšší úrovní aktivního potlačení hluku, který pokračoval i po uplynutí slibované hodiny se 30 %. Totéž platí pro údaj 1,5 hodiny k dosažení maximální úrovně energie.

Stabilita spojení je opravdu nadprůměrná. S mým iPhonem v interiéru nedošlo k výpadku přes patro ani nejrůznější překážky a v otevřeném prostoru jsem se bez náznaku ztráty pohyboval ve vzdálenosti 43,5 m. Strachovat se, že dojde k přerušení, když si v pracovně pustíte podcast a pak si odběhnete ke dveřím nebo do kuchyně tedy není na místě.

Také vyřizování hovorů probíhá bezproblémově na obou stranách, volaný si dokonce pochvaloval, že je rozumět lépe než obvykle, přičemž během téměř půlhodinového dialogu ani jeden z nás neměl potřebu cokoli opakovat a sluchátka fungovala spolehlivě.

Cena

Marshshall MOTIF II A.N.C. lze pořídit za 4 990 Kč, což vzhledem ke zvukovým vlastnostem, kvalitě zpracování a dostupným technologiím rozhodně stojí za zvážení, především hledáte-li produkt, který kromě kvalitního poslechu dokáže nabídnout také osobitý design.

