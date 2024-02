Umělá inteligence pomohla rozluštit 2000 let starý svitek z Pompejí

Loni v listopadu obletěla svět takřka neuvěřitelná zpráva o tom, že se díky předpotopní grafické kartě od Nvidia povedl rozluštit 2000 let starý římský svitek. Strojové učení běžící na této grafické kartě totiž tehdy dokázalo „poskládat“ obrovské množství skenů tak, aby dával svitek smysl. Celý tento počin byl pak součástí výzvy Vesuvius Challenge, který měl za cíl rozluštit co nejvíce svitků zničených erupcí Vesuvu v roce 79 našeho letopočtu. Jen pro zajímavost, tehdy si student stojící za rozluštěním svitku pomocí grafické karty Nvidia přišel na 40 000 dolarů. Už tehdy se přitom hovořilo o tom, že 40 000 dolarů je nic ve srovnání s hlavní cenou ve výši 700 000 dolarů. Ta byla totiž určena pro toho, kdo by rozluštit ještě podstatně zničenější svitky s jiným typem inkoustu v nich a to navíc v rozsahu alespoň 140 znaků souvislého textu minimálně na čtyřech pasážích daných svitků. A ačkoliv se tento počin jevil tehdy jako skoro až nesplnitelný, přeci se povedlo.

O rozluštění svitku informoval na sociální síti X jeden z pořadatelů výzvy Nat Friedman. Za rozluštěním stojí konkrétně trojice studentů, která použila opět jak jinak než pokročilou umělou inteligenci. Právě ta dokázala CT skeny svitku perfektně rozebrat a následně z nich poskládat čitelné části.

„Těchto patnáct sloupců (můžete je vidět výše) pochází ze samého konce prvního svitku, který se nám podařilo přečíst, a obsahuje nový, dosud neznámý text ze starověkého světa. Autor – pravděpodobně epikurejský filozof Filodémos – zde píše o hudbě, jídle a o tom, jak si užívat radostí života. V závěrečné části vrhá stín na nejmenované ideologické protivníky – snad stoiky? – kteří „nemají co říci o rozkoši ani obecně, ani konkrétně“.

Letos Vesuvská výzva pokračuje. Text, který jsme dosud odhalili, představuje pouhých 5 % jednoho svitku.V roce 2024 je naším cílem přejít od čtení několika úryvků textu k celým svitkům a vyhlašujeme novou hlavní cenu 100 000 dolarů pro první tým, který bude schopen přečíst alespoň 90 % všech čtyř svitků, které jsme naskenovali.

Svitky uložené v Neapoli, které zbývá přečíst, představují více než 16 megabytů starověkého textu. Vila, v níž byly svitky nalezeny, však byla vykopána jen částečně a vědci tvrdí, že pod zemí se mohou nacházet další tisíce svitků. Doufáme, že úspěch Vesuvské výzvy bude katalyzátorem vykopávek ve vile, že se podaří objevit hlavní knihovnu a že vše, co tam najdeme, přepíše dějiny a inspiruje nás všechny. Práce na tomto zvláštním a úžasném projektu byla pro mě velkou radostí. Děkuji Brentu Sealesovi za to, že po mnoho let pokládal základy této práce, děkuji přátelům a uživatelům Twitteru, jejichž dary poháněly naše úsilí, a děkuji mnoha soutěžícím, díky jejichž příspěvkům je Vesuvská výzva úspěšná,“ píše Nat Friedman na svém účtu na X. Jak tedy můžete sami vidět, umělá inteligence lidstvu přináší vskutku nevídané možnosti, o kterých jsme si mohli ještě nedávno nechat zdát.