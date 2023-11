Předpotopní grafická karta od Nvidia dokázala rozluštit 2000 let starý římský svitek

Dnešní doba plná moderních technologií je naprosto neuvěřitelná. Důkazem může být čerstvý počin studenta IT z University of Nebraska, kterému se podařil rozluštit 2000 let starý svitek za pomocí výkonu grafické karty Nvidia GTX 1070 vydané v roce 2016. A to opravdu fascinujícím způsobem.

Rozluštit stará písma je samo o sobě mnohdy oříšek. V případě svitku, který se podařilo „pokořit“ se však zašlo ještě dál. To proto, že se jednalo o svitek, který zázrakem přežil erupci Vesuvu v roce 79 našeho letopočtu. Slovo „přežil“ je zde však možná použito špatně. Při erupci totiž utrpěl velké poškození, kvůli kterému je naprosto nemožné jej rozvinout, kvůli čemuž připomíná spíše výkal než ruličku se záznamem čehokoliv. Dnešní věda je však natolik pokročilá, že pomocí velmi citlivých skenů se podařilo svitek „rozebrat“ do nejmenších detailů, ze kterých následně strojové učení běžící právě na grafické kartě Nvidia GTX 1070 dokázalo poskládat to, co na svitku stálo.

Jelikož bylo „dešifrování“ svitku součástí výzvy Vesuvius Challenge, který má za cíl rozluštit právě co nejvíce takto zničených svitků a díky tomu obohatit svět o informace z tehdejší doby, neobešel se tento úspěch bez patřičné odměny. Student si za svůj počin vydělal krásných 40 000 dolarů, tedy v přepočtu asi 902 000 Kč. To však není nic ve srovnání s hlavní cenou ve výši 700 000 dolarů, která však na svého majitele stále čeká. Není se však čemu divit. Aby jí totiž někdo získal, musel by rozluštit ještě podstatně zničenější svitky s jiným typem inkoustu v nich a to navíc v rozsahu alespoň 140 znaků souvislého textu minimálně na čtyřech pasážích daných svitků. Ale kdo ví, třeba se to v dohledné době skutečně někomu podaří.