iOS 18 má částečně kopírovat design visionOS! Podívejte se, jak by měl vypadat

V souvislosti s novou verzí operačního systému iOS se hovoří primárně o náloži nových funkcí založených na umělé inteligenci, které by měly používání iPhonu v mnoha ohledech zjednodušit. Jak se však zdá, změny proběhnou i v rovině designu, který se v předešlých letech nějak zásadně neměnil. Tvrdí to alespoň poměrně spolehlivý izraelský web The Verifier, který se v minulosti již několikrát svými předpovědmi trefil přímo do černého.

Zdroje výše zmíněného portálu tvrdí konkrétně to, že iOS 18 a iPadOS 18 bude designově částečně vycházet z visionOS. Přebrat by z něj měl konkrétně průsvitné navigační panely a nejrůznější zakulacení, které jsou pro visionOS typické. Spekuluje se dokonce i o změně tvaru ikon z nynějšího čtverce se zaoblenými rohy na kolečka, jak tomu je právě u Vision Pro. Poměrně zajímavé je pak to, že dle zdrojů Apple už vlastně nový design iOS 18 částečně v tichosti představil. Použít jej měl konkrétně v redesignované aplikaci Apple TV na tvOS 17.2, které právě průsvitným navigačním panelem disponuje taktéž a jelikož tvOS vychází právě z iOS, řada leakerů vnímá stále tyto systémy jako velmi blízké.

Ačkoliv The Verifier přesně neví, kde všude má být nový průsvitný design panelů začleněn, hovoří se například o Safari a řadě dalších nativních aplikací, které jsou uživateli ve velkém využívány a zároveň by zde dávalo podobné řešení smysl. Teoreticky by se tak mohlo jednat třeba o Domácnost, Připomínky a tak podobně. Jelikož však nyní slyšíme tuto zprávu poprvé, je třeba jí brát s patřičnou rezervou a příliš se na ní neupínat. Nakonec totiž může být vše přeci jen zcela jinak.