Přes 30 iPhonů za pár vteřin: Podívejte se na neuvěřitelné video krádeže v Apple Storu

V předešlých letech musel Apple řešit zejména v USA celou řadu nejrůznějších krádeží v Apple Storech. Spousta z nich však proběhla v noci, kdy se zloději nějakým způsobem dostali do obchodu, pobrali v něm, co jen mohli, a následně z něj utekli. Čas od času se však odehrají i krádeže, nad kterými zůstává rozum stát. Hlavní roli v nich totiž hrají zloději, kteří doslova naběhnou do otevřených Apple Storů mezi nic netušící zákazníky a pracovníky obchodů, aby v nich následně začali vytrhávat vystavené zboží ze stolů a to následně odnášet.

Přesně to se stalo i nedávno v Apple Store v Emeryville, kde maskovaný afroameričan naběhl do Apple Storu a jako smyslu zbavený zde začal do svých tepláků „ládovat“ jeden vystavený iPhone za druhým. Že si jej natáčí celá řada zaměstnanců Apple Storu jej netížilo, stejně jako evidentně neřešil, že Apple všechny takto odcizené iPhony mrknutím oka zablokuje a on je tak bude moci prodat maximálně tak na náhradní díly. Ostatně, podívejte se na toto neuvěřitelné video sami.