Bezpečnostní expert pomáhal Applu s hledáním chyb v macOS, pak jej sám okradl

https://www.letemsvetemapplem.eu/2022/03/13/jak-se-branit-hackerum/Naprosto neuvěřitelný případ řeší nyní jeden z amerických soudů v Kalifornii. Na stůl mu totiž přistála žaloba od Applu, který v ní obviňuje bezpečnostního experta Noaha Roskin-Frazeeho z toho, že jej spolu s jeho komplicem okradl o více než 3 miliony dolarů na produktech a službách a to prostřednictvím více než 20 podvodných objednávek. A to i přesto, že ten samý bezpečnostní expert s Applem spolupracovat skrze jeho Bug Bounty Program, přes který mu nahlašoval chyby v macOS. A za jejich objevení mu Apple jen mimochodem nedávno i veřejně poděkoval skrz dokument podpory zveřejněný na svých stránkách.

Celá zápletka se měla začít odehrávat již v roce 2019, kdy Frazee spolu se svým parťákem dokázali skrze blíže nespecifikovaný nástroj zresetovat heslo k účtu jednoho ze zaměstnanců firmy, která zajišťuje pro Apple zákaznickou podporu. Přes tento účet pak byli schopni proniknout do účtů dalších zaměstnanců a následně i do systémů dané společnosti. Přes ty se následně dostali do objednávkového systému Applu, ve kterém začali řádit. Konkrétně zde zadávali podvodné objednávky a ty následně upravovali tak, aby působily co možná nejméně nápadně a zároveň jim generovaly zajímavé „bonusy“. Muži byli takto schopni například prodlužovat smlouvy k Apple Care, dokoupit Final Cut, ale třeba i získat zdarma dárkové karty do Apple Storů, potažmo do App Store. Apple se však nesrovnalostí po dlouhých dvou letech této činnosti všiml, záškodníky rychle identifikoval a nyní je obvinil z podvodu s elektronickými prostředky, poštou, spiknutí za účelem podvodu a dalších typově podobných věcí. Obviněným nyní hrozí až dvacetiletý trest vězení, přičemž musí samozřejmě vrátit či zaplatit i vše, co tímto způsobem ukradli.