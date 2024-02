Přední displej Apple Vision Pro lze snadno poškrábat

Jelikož jsou Apple Vision Pro již nějaký den oficiálně ke koupi ve Spojených státech, dostává se veřejnosti velké množství informací, jak to s náhlavní soupravou jablečné společnosti vlastně je. Uživatele kromě uživatelského prostředí, pohodlnosti a zpracování přirozeně také zajímá, jak je to s možným poškozením. Přeci jen jde o produkt, který se prodává za 3500 dolarů. Byly provedeny některé cash testy, které ukázaly, přední sklo je vůči pádu poměrně odolné. Ovšem nové testy ukazují, že co se jeho poškrábání týče, jde o zcela jinou písničku.

Youtubový kanál JerryRigEverything je známý tím, že všelijaké produkty vystavuje extrémním testům, aby byla odolnost co nejlépe prozkoumána. Výsledky ovšem nejsou zcela uspokojivé. Bývá ve zvyku, že vrstvená skla mají plastovou mezivrstvu. V případě Apple Vision Pro je však plastová vrstva umístěna na skle. Výsledky ukázaly, že sklo se extrémně snadno poškrábe. Test založený na Mohsově stupnici minerální tvrdosti ukazuje, že přední sklo Vision Pro se mírně poškrábe na úrovni dvě, s hlubšími škrábanci na úrovni tři. Sklo na většině smartphonů se poškrábe na úrovních šest a sedm.

Jinými slovy to znamená, že předměty jako klíče, mince a dokonce i prach mohou na skle zanechat trvalé škrábance. Není tedy divu, že Vision Pro přichází se speciálním krytem na externí displej a leštícím hadříkem v krabici. Hodí se zmínit, že Apple si za výměnu předního skla Vision Pro účtuje 799 dolarů. Na druhou stranu se ovšem zdá, že plastový kryt činí Vision Pro odolnějším proti náhodnému poškození (pádu). V pádovém testu sdíleném kanálem AppleTrack musela souprava několikrát spadnout na podlahu, aby se sklo rozbilo.