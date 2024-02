Ohebný iPhone se blíží! Apple už ho interně používá

Přestože jsou ohebné nebo chcete-li skládací smartphony na trhu již relativně dlouho, Apple se uvedení své první „skládačky“ stále zuby nehty brání. Jak se však zdá, v budoucnu se těmto zařízením přeci jen přestane bránit a do své nabídky je zařadí. Ve vývoji totiž již pár kousků má a co víc, některé jsou už ve fázi funkčních prototypů.

S novými informacemi o ohebných iPhonech přišel před pár hodinami portál The Information, dle kterého začal Apple tuto možnost zkoumat již v roce 2018. V současnosti má pak k dispozici hned dva funkční prototypy skládacích iPhonů, přičemž oba typy připomínají svým designem legendární „véčka“. Ve vývoji jsou nicméně i tablety, přičemž jedním chce Apple nahradit model mini, druhý má naopak cílit na zcela opačné uživatelské spektrum, jelikož se má jednat o zatím největší iPad, který Apple doposud vytvořil.

Ačkoliv zdroje The Information neví, kdy přesně bychom se mohli prvních ohebných Apple produktů dočkat, podle jeho zdrojů již zahájil Apple jednání se svými dodavateli o odběru komponentů pro ně. Nezdá se tedy, že by nás od uvedení nutně dělilo mnoho let. Na druhou stranu, Apple nemá údajně problém ani s usmrcením již prakticky hotového produktu, který stačí jen vyrobit. Přesně z tohoto důvodu je proto třeba brát veškeré zprávy o ohebných iPhonech s určitým odstupem, jelikož dokud daný produkt Apple neuvede oficiálně, není samozřejmě jisté zhola nic.