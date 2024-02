První beta visionOS 1.1 je venku!

Apple vypustil před malou chvílí nejen 2. bety jeho „klasických“ systému iOS 17.4, iPadOS 17.4 či watachOS 10.4. Vyšla totiž i první vývojářská beta visionOS 1.1 – tedy nového operačního systému určeného pro jeho AR/VR headset Vision Pro. Ten se sice zatím prodává jen v USA, nicméně do budoucna má Apple počítat s tím, že jeho prodeje rozšíří i mimo tuto zemi do zbytku světa. Z tohoto úhlu pohledu je tedy jednak na co se těšit, ale taktéž se právě kvůli tomu vyplatí vývoj OS visionOS sledovat, jelikož je docela dobře možné, že se s ním spousta z nás dříve či později přeci jen setká. Co nového visionOS 1.1 přináší nicméně není zatím tak úplně jasné, jelikož jej vývojáři zatím nestihli důkladněji otestovat. Pokud ale přinese něco zásadního, v následujících hodinách vás o tom informujeme.

Fotogalerie fake vision pro 4 Telegram VisionOS 5 Telegram VisionOS 3 Telegram VisionOS 1 Vstoupit do galerie