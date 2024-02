Porsche jako první na světě integrovalo funkce vozu do CarPlay. Podívejte se, co vše umí

Porsche se v posledních dnech chlubí jednou novinkou za druhou, tedy minimálně co se integrace technologií týká. Nejenže jako první na světě představilo první vůz s novou verzí CarPlay a to konkrétně elektrický Macan, ale také nový Taycan dostane novou verzi CarPlay s integrovanými funkcemi vozu. Nyní pak Porsche invovovalo také svoji aplikaci My Prosche, která nově nabízí víc informací o vašem vozu a je zaměřena na vše, co lidem chybělo.

Nová domovská obrazovka v aplikaci My Porsche nabízí více informací, jasnější přehled a více funkcí. Uživatelé najdou relevantní informace na první pohled a mnoho funkcí mohou spouštět přímo z domovské obrazovky prostřednictvím rychlých akcí. Počet rychlých akcí se liší v závislosti na modelu. Například v elektrických vozidlech nabíjecí widget kombinuje všechny relevantní nabíjecí funkce aplikace na jednom místě. Funkce posouvání a upřednostňování základních funkcí vytváří prostor pro přímý přístup k často používaným funkcím.

Porsche je prvním výrobcem vozidel, který integroval funkce vozidla do aplikace v Apple CarPlay, a vytvořil tak inovativní, personalizované uživatelské prostředí. Mezi funkce patří nastavení zvukových profilů, změna rozhlasových stanic, změna nastavení klimatizace a ovládání okolního osvětlení. Novinkou je také Performance Dashboard, pomocí kterého mohou zákazníci Porsche vyvolávat údaje o výkonu v reálném čase v CarPlay. To zahrnuje maximální rychlost, G síly, účinnost, průměrnou rychlost, vzdálenost a vzdálenost ujetou s nulovými emisemi.

Kombinace funkcí vozidla se zážitkem CarPlay také umožňuje ovládat mnoho funkcí vozidla pomocí hlasového ovládání Siri, které lze aktivovat přímo pomocí tlačítka na volantu. Spojení mezi iPhonem a vozidlem je rychlé a nekomplikované prostřednictvím aplikace My Porsche. Na žádost mnoha zákazníků nyní Porsche zpřístupňuje tuto funkci zpětně pro více než 400 000 stávajících vozidel. Technickým předpokladem k tomu je aktivace PCM 6.0.

Směrování Apple Maps EV, které je již dostupné pro modely Taycan v USA, je nyní zaváděno pro více automobilů v zemích po celém světě. Maps EV routing v CarPlay bere v úvahu stav nabití vozidla a analyzuje změny nadmořské výšky a další faktory podél trasy, aby navrhla vhodná místa nabíjení a odhadované doby nabíjení.

S aplikací My Porsche pro Apple Watch® plní Porsche další častý požadavek zákazníků. Aplikace poskytuje přístup k informacím o vozidle a stavu vozidla, stejně jako předklimatizaci, zamykání a odemykání vozidla přímo ze zápěstí. Přihlášení používá osobní Porsche ID.