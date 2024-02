Phil Schiller: Otevření iPhonu obchodům s aplikacemi třetích stran je obrovské riziko

Minulý týden společnost Apple vydala řadu oznámení, souvisejících se změnami v App Store a iPhonu v Evropské unii. Společnost Apple tyto změny provádí, protože musí dodržovat zákon o digitálních trzích, a z nového rozhovoru s Philem Schillerem je zřejmé, že Apple má z těchto změn velké obavy.

V rozhovoru pro Fast Company Phil Schiller připustil, že změny, jako jsou alternativní online obchody s aplikacemi a alternativní možnosti nákupu v aplikacích, znamenají pro vývojáře nové možnosti. Tyto možnosti však s sebou nesou také jistá nesporná rizika. „Tato nová nařízení sice přinášejí nové možnosti pro vývojáře, ale také nová rizika. Tomu se nevyhneme. Proto děláme vše pro to, abychom tato rizika pro všechny minimalizovali,“ uvedl Schiller ve zmíněném rozhovoru.

Alternativní online obchody kromě jiného například mají potenciál dostat do iPhonů obsah, který Apple ve svém App Storu dříve nepovoloval. Schiller v rozhovoru pro Fast Company uvedl, že se může zkrátka jednat o obsah, který společnost Apple vyhodnotila jako nebezpečný nebo nevhodný. „To, zda jiné obchody s aplikacemi budou mít stejné podmínky a omezení, již nebude záviset na našem rozhodnutí,“ podotkl.

Schiller dále uvedl, že společnost Apple musela po více než 15 let čelit podnětům buďto k větší benevolenci, co se týče obsahu v App Storu, nebo naopak ke zvýšené kontrole potenciálně závadného obsahu. Apple v průběhu let vytvořil svá vlastní pravidla, která podle něj fungují. Tato pravidla ale nebudou platit na jiných obchodech s aplikacemi, což zvyšuje riziko, že zejména „zranitelnější“ uživatelé mohou narazit na nevhodný nebo rizikový obsah. Schiller se podle svých slov obává aplikací, které budou dostupné mimo App Store, stejně jako toho, že mnozí uživatelé bezmyšlenkovitě odsouhlasí pravidla užívání těchto alternativních tržišť.