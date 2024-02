Jak vidí pes? Vědci vytvořili unikátní kameru, která umí natáčet tak, jak vidí zvířata

Jak vidí pes, jak vidí včela nebo například pták? Tak přesně to nám dokáže ukázat nejnovější vynález, se kterým přišli vědci z briské University of Sussex ve spojení s kolegy z univerzity George Mason University. Ti totiž vytvořili novou kameru a software, díky kterému lze přímo natáčet videa tak, jak vidí jednotlivá zvířata.

Kamera vznikla pro filmaře a biology, aby mohli lépe pochopit, co vidí zvířata. Kamera má podle vědců přesnost 90 % a dokáže tak na 90 % zachytit to, co vidí jednotlivá zvířata. Pomoci má hlavně s pochopením toho, jak se zvířata orientují ve světě kolem sebe a také jak vzájemně komunikují. Lépe tak pochopíme, jak hledají potravu nebo partnera. Systém je sestavený z běžně dostupné kamery a sofware, který vědci vytovřili je k dispozici na githubu zcela zdarma. Pokud tedy chcete a jste schopni si upravit svoji kameru a napojit na ni tento software, pak vám v tom nic nebrání. Stačí přejít na následující odkaz a zde si stáhnete vše, co potřebujete.