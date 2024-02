Česko zaplavily podvodné SMS! Místo vrácení daní vás okradou o osobní údaje

Ani v letošním roce si evidentně nedají nejrůznější podvodníci pokoj. Digitální a informační agentura (DIA), která stojí například za nedávno spuštěnou aplikací eDoklady pro nahrání občanky do mobilu, totiž na sociální síti X varovala před novým podvodem, který se nyní šíří Českem. Řeč je konkrétně o podvodných SMS zprávách, které uživatele zdánlivě informují o tom, že jim bude vrácena nespecifikovaná daň za rok 2023, přičemž aby bylo možné uplatnit nárok na tuto „vratku“, je třeba se přihlásit přes odkaz zaslaný ve zprávě. Háček je však v tom, že odkazy vedou na falešné webové stránky kopírující design Portálu občana, přičemž po uživatelích žádají přihlášení se a jiné osobní informace. DIA se sice snaží všechny tyto stránky co nejrychleji blokovat, nicméně vzhledem k tomu, že jsou skutečně dokonalou kopií Portálu občana, je bohužel docela pravděpodobné, že leckoho podvodníci „napálí“ a jeho osobní údaje získají. Buďte proto obezřetní a pokud vám podobná textová zpráva dojde, ignorujte ji. Finanční úřad by vám totiž podobnou SMS určitě neposlal.

⚠️ Podvodníci neztrácejí dech a jsou stále vynalézavější. 😠 Poslední útok, který je rozesílán pomocí SMS, vypadá takto: OBCAN: Vase refundace dani za rok 2023 je pripravena, prihlaste se zde: http://obcan.c z-gov-e. net/, abyste mohli uplatnit narok. Po rozkliknutí odkazu se… pic.twitter.com/i5uPIegFmE — Digitální a informační agentura – DIA (@agentura_dia) February 5, 2024