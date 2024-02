Valentýnská akce: Elektrokola DYU až s 30% slevou, nakupte většinu produktů nejlevněji v historii

Komerční sdělení: Valentýn klepe na dveře. Pokud chcete své drahé polovičce vyznat lásku a jste sportovně založeni, určitě vás zaujme parádní slevový akce na elektrokola DYU. Ušetřit totiž díky ní můžete až 30 %, přičemž celá řada modelů kol je v této akci prodávána dokonce za nejnižší cenu, za kterou kdy byly vůbec k dispozici. Byla by tedy rozhodně škola této parádní akce nevyužít. Pokud bychom pak měli nějaké kolo z této akce vyzdvihnout, bude to bezesporu model D3F, se kterým vás seznámíme níže.

DYU D3F

Elektrické kolo EBIKE DYU D3F splní veškerá vaše očekávání ohledně pohodlného cyklovýletu. Silný a výkonný motor o výkonu 250 W zajišťuje nezapomenutelný zážitek z jízdy. S dojezdem 65 km je toto elektrické kolo ideální pro cestování do práce ve větších městech nebo pro objevování nových míst. Díky maximální rychlosti 25 km/h je perfektní pro prohlídku města. Voděodolnost, tři rychlostní módy, pohodlné sedlo a velká 14“ kola zajišťují komfort i při delších trasách. S hmotností pouhých 22,5 kg nebudete mít potíže s přenosem, například po schodech, a snadno ho skladujete i v omezenějším prostoru, protože lze kolo jednoduše složit. Přední a zadní světlo pak poskytují bezpečnost během jízdy, i v nočních hodinách.

Rekapitulace hlavních vlastnosti elektrokola:

250W motor

Možnost rychlého skládání

LED displej s displejem baterie

Přední a zadní dvojitá brzda

Přední světlomet

Nastavitelné sedadlo

Nízká hmotnost, pouze 22,5 kg

Pokud vás toto elektrokolo oslovilo, k dostání je nyní jen za €469,00 s tím, že vám dorazí do týdne.

A jaké, že výhody vám nákup kol DYU poskytne? V první řadě je to možnost bezproblémového vrácení do 14 dnů, pokud nebudete s kolem spokojeni. Potěší ale třeba i rychlé dodání, kdy je objednávka do jednoho dne zpracována a do týdne ji pak máte doma. A samozřejmě je zde k dispozici i jednoletý záruční servis, v rámci kterého vám výrobce na vlastní náklady opraví vše, co se u kola porouchá a nebude to vaší vinou.

