Michael Jackson měl živě vysílat na Instagramu! Přitom má být již téměř 15 let mrtvý

Hvězdný zpěvák Michael Jackson sice zemřel již 25. června 2009, mnozí jeho fanoušci jsou však přesvědčeni o tom, že svou smrt jen předstíral, aby se mohl ze světa showbyznysu stáhnout do ústraní a žít spokojený soukromý život bez útrap slávy. A nutno jedním dechem dodat, že se čas od času internetem proženou poměrně zajímavé zprávy, které tyto fanouškovské teorie potvrzují. Jedna taková ožila i nyní poté, co začali fanoušci Jacksona ve velkém sdílet screenshoty z jeho živého vysílání na Instagramu.

Živé Jacksonovo vysílání na Instagramu proběhlo již v roce 2020, nicméně jelikož tehdy zmítal světem COVID-19, byly tehdy články o této události poměrně dost upozaděny – tím spíš, když se jedná do značné míry o nepodloženou teorii a spekulace. Faktem je nicméně to, že tehdy měl Jackson na oficiálním instagramovém účtu sice pouhé 4 miliony sledujících, nicméně jakmile začal účet vysílat, cestu si na vysílání našlo až 5 milionů diváků, kteří měli Jacksona na pár vteřin vidět. Dodneška přitom správce tohoto instagramového účtu neprozradil, co měl být tehdejší kousek vlastně zač. Fanouškovské teorie o Jacksonově „posmrtném“ životě ale i díky Instagramu žijí dál.