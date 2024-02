17 tipů na využití aplikace Diktafon na iPhonu

Použití aplikace Diktafon v iPhonu je přitom neuvěřitelně snadné. (Jen se nezapomeňte, v případě, že chcete nahrávat za účasti dalších lidí, nejprve zeptat, zda s tím souhlasí). Jak na to?

Existuje celá řada důvodů a situací, kdy se pořízení hlasového záznamu může hodit. Možná váš šéf rád „řeší věci za pochodu“, respektive zatímco je v pohybu mezi zasedačkou a kanceláří nebo cestou na oběd – pokud tedy zrovna neovládáte těsnopis, ovšem zároveň nechcete nic z jeho podnětů a požadavků nechtěně upozadit, pak se nabízí zvuková nahrávka jako skvělé řešení. Totéž platí pro pracovní setkání na večeři se spolupracovníky, kdy řešíte nový projekt nebo jakkoli dolaďujete detaily a chcete mít přehled o nápadech všech zúčastněných. Nikterak méně užitečnou se stává audio poznámka, jako rychlý způsob jak si například během cesty do práce zapsat geniální nápad na podnikání, dárek k narozeninám nebo výlet, kterým potěšíte svoji drahou polovičku.

Její pomocí lze zaznamenávat rozhovory, schůzky i přednášky nebo skvělý nápad, který vás ťukne při parkování auta nebo venčení psa. Nespornou výhodou tohoto šikovného softwaru je jeho dostupnost na iPhonu, iPadu, iPodu Touch i počítačích Apple, přičemž nahrávání není nijak časově omezeno (závisí pouze na kapacitě interní paměti vašeho zařízení), takže nic nebrání nahrát si klidně celý výklad vyučujícího nebo jiného řečníka. Dnes se pokusíme postihnout základy, ale i proniknout trochu hlouběji do Diktafonu na iPhonu a nabídnout tak rozšíření potenciálu využití hlasových poznámek v praxi.

To, že iPhony dnes dokáží zastat opravdu velké množství funkcí, asi není nutné příliš zdůrazňovat. Mnohdy je ale v záplavě nabízených aplikací App Store snadné opomenout, že mnoho šikovných nástrojů pro zjednodušení práce a úsporu času je již jeho součástí. Přesně takovým příkladem může být aplikace Diktafon od společnosti Apple.

Pozastavení nahrávání

Jsou případy, kdy se pouhé pozastavení nahrávání jeví jako výhodnější, než ukončení a započetí nového záznamu. Například během důležitého oběda s kolegy není informace o tom, jakou kávu si kdo objednal zrovna tím, co by vám pomohlo, až budete procházet připomínky k zařazení nových produktů do prodeje nebo něco podobného, stejně tak delší přerušení interview, kdy váš protějšek potřebuje vyřídit hovor nebo se chvíli věnovat někomu jinému, pozdějšímu zpracování příliš nenapomáhají. Postup je následující:

Během nahrávání klepněte na pole běžícího záznamu níže na displeji nebo jej přejeďte prstem směrem vzhůru, čímž dojde k rozšíření zobrazení na celou obrazovku.

Klepnutím na symbol pauzy nahrávání dočasně zastavíte.

Znovu navážete tlačítkem „Pokračovat“.