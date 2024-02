Když vám Vision Pro spadne na zem, rozbije se, zjistil první drop test

Kromě zákaznických specifikací Maců, nemá Apple v nabídce dražší produkt než je Vision Pro. Logicky tak všechny zajímá, jak je na tom Vision Pro s odolností a co vše vydrží. Pánové z kanálu AppleTrack vyzkoušeli to, co doma zkoušet s valstním headsetem nechcete. Nejprve se rozhodli vyzkoušet co se stane, když narazíte do zdi. To by se vám mimochodem stávat nemělo, protože vás Vision upozorní na to, že jste příliš blízko nějakého objektu a máte se vzdálit.

Když byste přece jen narazili do zdi trochu větši silou, přední sklo se odře a poškrábe, ale nepraskne. Ve skutečnosit dříve odjedou reproduktory a praskne popruh Vision Pro, než se rozbije jeho přední sklo. Aby se jim podařilo sklo rozbít, museli Vision Pro hodit přímo na sklo a to z výšky větší než dva metry. Ostatně podívejte se sami co Vision Pro zvládne a co už ne.