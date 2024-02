Spokojenost s iPhonem 15 Pro klesá! Jak jsou na tom ostatní modely?

Zhruba měsíc poté, co byly do prodeje uvedeny iPhony řady 15, byla vydána zpráva společnosti PerfectRec, podle které se hodnocení majitelů modelu 15 Pro umístilo pod iPhone 13 Pro a 14 Pro. Nyní nejnovější zpráva ukazuje, že spokojenost zákazníků s iPhonem 15 Pro a Pro Max nadále klesá, zatímco spokojenost s iPhonem 15 a 15 Plus předčila modely vyšší třídy.

Předešlá zpráva společnosti PerfectRec se zakládala na téměř 700 tisících uživatelských recenzí na Googlu. S využitím podobné metodiky se společnost PerfectRec rozhodla zjistit, jak velké procento uživatelských recenzí na iPhone 15/Pro udělila smartphonům plný počet hvězdiček – tedy pět z pěti. Zajímavé je, že oba modely Pro zaznamenaly od září, kdy si smartphony pořidli první uživatelé, pokles. Oproti tomu cenově dostupnější modely iPhone 15 a 15 Plus zaznamenaly nárůst spokojenosti zákazníků. Obvykle mají high-endové modely vyšší hodnocení než základní varianty, ale tentokrát tomu tak nebylo.

Po počátečních 73,5 % v září nyní iPhonu 15 Pro uděluje 5/5 hvězdiček 66,1 % recenzí. V případě iPhonu 15 Pro Max došlo k poklesu ze 77 % na 72,5 %. Naproti tomu u iPhonu 15 se procento hodnocení 5/5 hvězdiček zvýšilo z 68,2 % na 78,1 % a u modelu 15 Plus poskočilo ze 70 % na 73,5 %. U iPhonu 15 se několik týdnů po uvedení na trh vyskytl problém s přehříváním, který byl odstraněn aktualizací iOS 17.0.3. To jistě způsobilo určité zklamání mezi prvními kupci a v říjnu se to projevilo v 15 % všech negativních hodnocení.

Jaké byly tři nejčastější stížnosti na iPhone 15 Pro?

Špatná výdrž baterie

Jen dílčí upgrady oproti iPhonu 14 Pro

Zklamání z fyzického designu a vyčnívajících čoček fotoaparátu

Letos na podzim představí společnost Apple svůj iPhone 16. Ten by měl podle dosavadních spekulací nabídnout v řadě směrů výraznější zlepšení, počínaje výkonem a konče fotoaparátem. Pořídili jste si nový iPhone 15? Zklamal vás, nebo naopak předčil vaše očekávání? A proč?