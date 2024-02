Chcete nový iPad? Na iStores jej seženete už od 8 990 Kč

Komerční sdělení: iPady jsou již řadu let naprosto dominantními králi trhu s tablety a nic nenasvědčuje tomu, že by se tato skutečnost měla v dohledné době jakkoliv změnit, ba právě naopak. Applu se totiž neustále daří jak hardwarově, tak i softwarově zdokonalovat, díky čemuž tak jimi již někteří uživatelé dokonce dokázali nahradit i klasický počítač. Pokud tedy nyní i vy pokukujete po nějakém tabletu, není se příliš čemu divit. Kam ale jít, abyste jej sehnali za co možná nejlepší cenu a zároveň, aby vám jej prodal ověřený prodejce, u kterého byste neměli později problémy například s reklamací, dokoupením příslušenství a tak podobně? Skvělou volbou je iStores, který je autorizovaným prodejcem Apple produktů v ČR nebo chcete-li Apple Premium Reseller. Doporučujeme ho i z toho důvodu, že má v současnosti spoustu iPadů vyjma základních iPadů 10,9″ v příjemných slevách, díky čemuž se tak k tabletům od Applu dostanete lépe než kdykoliv předtím. A že je z čeho vybírat. K dispozici jsou jak levné modely začínající cenovkou na 8990 Kč, tak i high-endové iPady Pro, které mají výkonu na rozdávání, čemu však odpovídá i jejich cena. Zkrátka a dobře, vybíráte-li právě nový iPad, nyní je u iStores ideální příležitost k nákupu.

Nabídku iPadů na iStores naleznete zde