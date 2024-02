Apple začal oficiálně prodávat Vision Pro!

Je pátek 2. února 2024 krátce po 14. hodině našeho času a právě tuto chvíli by si měl každý skalní fanoušek Applu uložit pořádně hluboko ve svém nitru. To proto, že v USA právě odstartovaly prodeje něčeho, co může změnit v nadcházejících letech technologický svět a celkové vnímání technologií lidmi. Na pulty obchodů totiž dorazil Vision Pro, který Apple představil už na loňské vývojářské konferenci WWDC a jehož předobjednávky nedávno spustil. A právě šťastlivci, kterým se podařila předobjednávka vytvořit mezi prvními, by si měli dnes headset vyzvednout v Apple Storech, potažmo jim je doručí kurýři.

Podle dostupných informací měl Apple prodat za první 2 týdny předobjednávek přes 200 000 kusů Vision Pro, což sice není na první pohled málo, na druhou stranu je však třeba brát v potaz, že iPhonů se prodají za první dny jednotky milionů, byť samozřejmě po celém světě. O to zajímavější bude, jakou oblibu si produkt vybuduje v nadcházejících měsících v USA a poté i ve zbytku světa, jakmile Apple spustí prodeje. Kdy se tak stane je ale zatím nejasné, byť některé zdroje hovoří o dubnu či květnu, aby se vše stihlo ještě před WWDC.