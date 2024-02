Apple už pracuje na visionOS 2! Dorazí pravděpodobně spolu s iOS 18

Přestože si zatím skoro nikdo nemohl osahat ani první verzi operačního systému visionOS, Apple už chystá jeho nástupce ve formě visionOS 2. Odkaz na novou verzi operačního systému visionOS pro Apple Vision Pro byl nalezen konkrétně v záznamech backendového serveru vývojářů aplikací. Serveru AppleInsider byly následně tyto informace poskytnuty pod podmínkou anonymity vývojáře. Bohužel, nic bližšího než to, že se v backendech objevují zmínky i visionOS 1.0.0 a 2.0.0 v současnosti k dispozici není a my tak můžeme jen hádat, jaké novinky by si mohl Apple pro druhou verzi svého nového OS pro headsety připravit. Co se pak týče jeho představení, jako nejpravděpodobnější se jeví WWDC, kdy by jej mohl ukázat spolu s ostatními novými OS, jak má ostatně ve zvyku. Vision Pro by v tu chvíli byl sice na trhu teprve pět měsíců, nicméně vzhledem k tomu, že veřejná verze visionOS 2 by byla pravděpodobně uvolněna až tradičně v září, ve výsledku by životnost visionOS 1 nebyla až tak krátká.

