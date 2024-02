Apple selhal! Použití klíčového komponentu do iPhonů z vlastní dílny se znovu odkládá

Není žádným tajemstvím, že se Apple dlouhodobě snaží vymanit ze závislosti na svých partnerech a komponenty, které jsou pro něj důležité, si tak chce vyvíjet sám. Díky této strategii tak jednak nebude na nikom závislý, díky čemuž mu nehrozí například spory kvůli zvyšování cen a tak podobně, ale hlavně si bude moci komponenty vyvinout de facto „na míru“ svým produktům, což v současnosti tak úplně neplatí. Ne na všech frontách se mu ale bohužel zcela daří. Minimálně modemy pro příjem 5G signálu totiž úspěšně vyvinout stále nezvládá a jak se zdá, ještě chvíli nezvládne.

Není tomu tak dávno, co se médii prohnaly zprávy o tom, že Apple vývoj vlastních 5G modemů pro budoucí iPhony, iPady a snad i Macy zmrazil, jelikož nebyl schopen se v něm posunout dále. Před pár hodinami pak vypluly na povrch zprávy, že se vývoj sice opět pomalu rozbíhá, nicméně vzhledem k tomu, že se stále absolutně nedaří, dohodl se Apple se svým současným dodavatelem na prodloužení odběru. Doposud byl s Qualcommem dohodnut jen na odběru do roku 2025, přičemž nyní byla prodloužena až do března 2027. Apple si tedy evidentně nechává pootevřená vrátka pro možnost nasazení prvního vlastního 5G modemů do produktů chystaných na jaro 2027. Jednat by se mohlo jak o iPady, tak i o novou generaci iPhonu SE. Jedním dechem je ale třeba znovu zopakovat, že vývoj modemů se Applu absolutně nedaří a je tak klidně možné, že v nadcházejících letech bude spolupráce obou společností opět prodloužena – ostatně, jako už několikrát.