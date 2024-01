Z iOS aplikací zmizí oblíbená možnost přihlášení!

Spousta současných aplikací vyžaduje k otevření kompletní funkčnosti přihlášení se skrze uživatelský účet třetí strany, přičemž jakmile tak uživatelé učiní, do účtů se jim uloží de facto obsah dané aplikace a oni jej tak mohou spravovat odkudkoliv. Pokud se tedy takto přihlásíte například k aplikacím pro robotické vysavače, na účet se vám uloží mapy domácností vytvořené vysavači, které lze následně po přihlášení se na jiné zařízení používat i z něj. Na stejném principu pak fungují i eshopy, které skrze přihlášení umožňují uživatelům spravovat jejich oblíbené položky, které jsou zařazeny na seznamy přání. Jak se však bohužel nyní zdá, jedna oblíbená přihlašovací možnost z iOS aplikací částečně vymizí a to rovnou za z dílny Applu. Řeč není samozřejmě o ničem jiném než o Sign in with Apple, které si svou premiéru odbylo v červnu 2019 coby přihlašovací možnost s maximálním důrazem na soukromí uživatelů.

Poté, co Apple před lety světu své přihlašovací řešení představil, přidal do pokynů pro vývojáře aplikací v App Store nařízení, že pokud aplikace nabízí možnost přihlášení se skrze služby třetích stran, musí v ní být taktéž k dispozici Sign in with Apple coby bezpečná alternativa k těmto možnostem. To se však nyní mění. Sign in with Apple tedy již vývojáři do svých aplikací začlenit nemusí, byť se sluší jedním dechem dodat, že po nich Apple stále vyžaduje „další přihlašovací služby s určitými funkcemi ochrany soukromí“. Dá se nicméně očekávat, že změny pokynů využijí právě giganti na poli přihlašování v čele s Googlem, Facebookem či Microsoftem a představí úpravu svých přihlašovacích možností, které právě vyjdou vstříc požadavkům Applu. Tím by se totiž de facto zbavily dalšího soka ve formě Sign in with Apple, který byl mezi uživateli právě pro svou jednoduchost v používání a maximální soukromí velmi oblíbený.