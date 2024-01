Těšte se! iOS 18 má být jednou z nejzásadnějších aktualizací v historii Applu

Nová verze operačního systému iOS má stát opravdu za to. Tvrdí to alespoň zdroje velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana pocházející údajně přímo z Applu. Právě Apple má totiž iOS 18 považovat za jednu z největších, ne-li tu úplně největší – aktualizací v historii společnosti.

Zdroje Gurmana tvrdí, že byl iOS 18 už od svého prvopočátku vyvíjen jako velmi ambiciózní systém se spoustou novinek, které se projeví takřka v celém iPhonu. Není tedy třeba se obávat toho, že by světu „osmnáctka“ přinesla jen propracované funkce umělé inteligence, ale dle všeho se se počítá třeba i s určitým redesignem a tak podobně. Co se pak týče výše zmíněné AI, na té Apple pracuje údajně již dlouho a tudíž jeho letošní výstup v iOS 18 nelze brát jen jako rychlou snahu dohnat konkurenci. Nový systém má přinést výrazně vylepšenou Siri, propracované automatické odpovědi ve Zprávách, pomocí AI generované playlisty v Apple Music či možnost vytvářet souhrny a tak podobně v Pages, Numbers či Keynote.

Jedním dechem se nicméně sluší dodat, že jak je u Applu a jeho softwarových i hardwarových produktů zvyklem, nebude-li Apple s jejich kvalitou těsně před uvedením spokojený, bez mrknutí oka je odloží klidně i o rok. Ostatně, už v předešlých měsících se hovořilo o tom, že chce Apple implementaci AI funkcí do systémů dokončit v horizontu několika let a letošek tedy bude jen první větším krokem do tohoto světa. Je proto otázkou, nakolik budou letošní AI funkce využitelné z hlediska jejich rozmanitosti a tak podobně. Vše se nicméně dozvíme již za méně než půl roku.