Apple v iOS 17.4 poodhalil jednu z hlavních novinek iOS 18!

Jednou z největších novinek chystaného iOS 18 má být podle prakticky všech doposud uniklých informací výrazné začlenění umělé inteligence. Ta by měla proniknout například do Zpráv, kancelářského balíku iWork, Apple Music či samozřejmě do Siri, která se díky ní stane podstatně využitelnější než je tomu nyní. A přestože svět od představení iOS 18 dělí ještě necelého půl roku, máme ze strany Applu již víceméně potvrzeno, že s AI funkcemi pro iOS 18 skutečně počítá. Evidentně je totiž testuje i v kombinaci s iOS 17.4.

První vývojářská beta iOS 17.4 vydaná minulý týden ve čtvrtek obsahuje konkrétně zmínky o ChatGPT API společnosti OpenAI. Tuto generativní AI však nedostanou k dispozici běžní uživatelé – slouží totiž „jen“ pro trénink a testování vlastních generativních AI řešení Applu. S OpenAI se tedy střetnou jen a pouze vývojáři, kteří nyní na AI Applu pracují a kteří se jí snaží dotáhnout k naprosté dokonalosti, aby s ní mohl Apple v červnu na WWDC zabodovat.

Z kódu toho sice vývojáři vyčíst příliš mnoho nedokáží, nicméně zdá se, že skrze ChatGPT testuje Apple například sumarizace delších textů, odpovídání na otázky a tak podobně. Umělá inteligence Applu by pak měla na základě odpovědí například ve zprávách či mailech zvládat například vytvářet kontakty, události v kalendáři, zahájit telefonní hovor a tak podobně – tedy samozřejmě za předpokladu, že vyhodnotí danou věc jako důležitou. Jelikož je však zatím o celém projektu jen velmi málo informací, jakékoliv obsáhlejší spekulace okolo novinek souvisejících s AI jsou zbytečné.