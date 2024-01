Steve Jobs nesnášel focení a nebál se to dat patřičně najevo

Spoluzakladatel společnosti Apple Steve Jobs byl nechvalně proslulý svou netrpělivostí při focení. Je například celkem známá historka o tom, jak společnost Apple najal na týden fotografa, který i s Jobsem odletěl do Švédska. Kvůli focení zde byl najat dokonce i vrtulník, ale z celé akce nakonec nevznikla ani jedna fotka, protože Steve si zkrátka vše rozmyslel.

Oním fotografem byl Will Mosgrove. Ve zmíněném Švédsku se mu sice nepodařilo Jobse vyfotografovat, v jeho porfoliu se nicméně nachází kromě jiného i jedna Jobsova fotka, která je naopak velmi vydařená. Jedná se o obálku časopisu Macworld, na které Jobs pózuje s prvním Macintoshem. Onen snímek jistě všichni dobře znají. Ani toto focení nebylo podle Mosgrova jednoduché, ale alespoň získal výslednou fotografii.

„Udělali jsme pár rychlých polaroidových snímků a ujistili se, že vše vypadá dobře, pokud jde o osvětlení. Fotili jsme asi pět minut a on se zeptal, jestli jsme hotovi. A já řekl, že můžeme, že bych rád vyzkoušel pár různých věcí. A on řekl – no, já bych taky rád něco zkusil.“ vzpomíná Mosgrove a pokračuje popisováním toho, jak Jobs začal zničehonic dělat prapodivná gesta rukama. „Podíval jsem se na lidi z Macworldu a ti jen tak trochu kroutili hlavou – nebojte se, tyhle nepoužijeme.“

Ale ještě vtipnější je historka, kdy Mosgrova Apple pověřil pořízením Stevovy propagační fotografie, dal si s tím obrovskou práci… a když byli skutečně ve vrtulníku, Steve se rozhodl, že žádné fotografie nechce.

„Jednalo se o univerzitní konsorcium ve švédském Lundu a na jeho konci měl Steve přiletět ze Stockholmu. Oni chtěli fotografii, na které by přicházel na místo, kde se nachází hrad, na které by byla vidět krajina v pozadí, jak se dívá dolů na hrad a říká, že jde na toto konsorcium uživatelů Macintoshe, aby vypadal tak trochu jako světový lídr,“ vypráví Mosgrove, a dodává, že tým naplánoval přílet helikoptérou a focení toho, jak se Jobs dívá z jejího okna.

Když ale Mosgrove začal vybalovat svůj fotoaparát, Jobs mu řekl:„Víš, já asi nechci žádné fotky.“ Mosgrove se jej snažil přesvědčit o tom, aby si vše ještě rozmyslel, ale Jobs trval na svém. „Žádný zasr… fotky. Jak jsem řekl – odložte foťák.“ Jobsův asistent potvrdil, že toto je skutečně konec, a Mosgrove tak celý týden ve Švédsku strávil nefotografováním Steva Jobse.