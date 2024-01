Recenze audio kabelu Swissten: Dobře zpracované příslušenství

Nikdy nevíte, jaký kabel budete potřebovat. Je jich celá řada a byť budete častěji potřebovat spíše kabel nabíjecí, může se vám hodit rovněž třeba kabel na připojení sluchátek. Celou škálu všemožných i nemožných kabelů má ve své nabídce značka Swissten. Pokud se tedy poohlížáte po kabelu USB-C na 3,5 mm jack, můžete se na Swissten spolehnout, neboť nabízí kvalitní kabely za nízkou cenu.

Obsah balení

Kabel USB-C to 3,5 mm jack vám pochopitelně dorazí v malé krabičce. Na přední straně naleznete v podstatě jen vyobrazení kabelu a údaje o délce, která činí 1,5 metru. V krabičce kromě kabelu nenaleznete nic. A vlastně to není ani třeba. Jakmile jej vezmete do rukou, ihned si všimnete textilového opletení. Pochopitelně není pouze jen příjemný na dotek. Tento druh opletení chrání kabel před poškozením. Můžete se tedy spolehnout, že se vám skutečně jen tak nezlomí.

Vlastní používání

Pokud jste fanoušky drátových sluchátek, může se tento kabel pochopitelně hodit. Na relevanci nyní získal díky uvedení nových iPhonů 15, které mají konečně USB-C konektor. Kabel je ale možné pochopitelně použít rovněž s iPady či MacBooky. Svou práci udělá i u starších iPhonů, nicméně v takovém případě budete potřebovat redukci, což, ruku na srdce, není zrovna dvakrát příjemné. Kabel je připojitelný například již ke zmíněným sluchátkům, autorádiu, reproduktorům apod. Pokud tedy takový kabel hledáte, se značkou Swissten neprohloupíte.

Resumé

Závěrem si položte otázku, zda tento kabel potřebujete. Pokud ano, získáte za nízkou cenu poměrně dlouhý, a hlavně kvalitně zpracovaný kabel. Jeho cena je 299 korun.

Kabel koupíte zde