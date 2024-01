Zavzpomínejte na teletext aneb internet dětí devadesátek. Připomenout si ho můžete i online

Teletext. Fenomén, na kterém možná někteří z nás vyrostli, a pro někoho naopak nicneříkající pojem. Pro některé lidi byl teletext jakýmsi „internetem devadesátek“ – vytáčené připojení bylo tehdy drahé, každá domácnost si nemohla dovolit dostatečně výkonný počítač, a teletext tak představoval jediný možný interaktivní způsob získávání informací.

Dějiny teletextu se v České republice začaly psát koncem 80. let minulého století, opravdový boom přišel ale až v průběhu let devadesátých. Zjednodušeně by se dalo říci, že teletext představuje způsob přenosu informací v textové podobě pomocí televizního signálu. Teletext se i v dnešní digitální době těší velké popularitě – podle údajů z dob před spuštěním DVB-T2 vysílání se v součtu každý měsíc na teletext podíval přes jeden milion unikátních uživatelů. V prosinci loňského roku Česká televize na svém twitterovém účtu uvedla, že v daném měsíci navštívilo teletext České televize až 650 tisíc unikátních návštěvníků.

Teletext toho nabízel opravdu hodně – mohli jste zde nalistovat aktuální zpravodajství, program kin, předpověď počasí, horoskopy, výsledky sportovních utkání, jednoduché hry a v neposlední řadě také seznamku, to vše v nezaměnitelném rozhraní. Přes teletext jste mohli na vaší televizi zapnout také skryté titulky. Mnoho z nás znalo čísla vybraných teletextových stránek nazpaměť, a s pomocí dálkového ovladače k televizi jsme teletextem dokázali listovat v opravdu svižném tempu.

A teletextem můžete svižně listovat i v současné době – a to dokonce i v případě, že nevlastníte televizi. Teletext České televize je totiž k dispozici i na internetu. To znamená, že se k němu můžete nostalgicky vrátit kdekoliv a kdykoliv – z vašeho tabletu, počítače, nebo třeba ze smartphonu. Stačí jen webový prohlížeč, do kterého zadáte adresu https://teletext.ceskatelevize.cz/?p=100-1 . Objeví se vám důvěrně známé, roky neměnné rozhraní teletextu. Pod náhledem obrazovky s teletextem najdete digitální verzi dálkového ovladače, na které můžete zadávat čísla jednotlivých stránek, nebo se pomocí šipek nad numerickou klávesnicí posouvat vpřed a zpět. Můžete zde také přepnout na zjednodušenou textovou verzi teletextu.